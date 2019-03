‘Een beeldvoerder, dat was ik ja.’ De woordvoerder ad interim van SP.A, Conner Rousseau, was tot voor kort een ‘beeldvoerder’. Zonder dat hij het woord kent, omschrijft de betekenis ...

De woordvoerder kennen we al, maar nieuw in de Wetstraat is de ‘beeldvoerder’: een digitale native die politicus en partij online van ‘de juiste framing’ voorziet. En dan mag het wel wat persoonlijker worden. Of toch liever niet? ‘Het kan als een boomerang terugkeren.’

‘Een beeldvoerder, dat was ik ja.’ De woordvoerder ad interim van SP.A, Conner Rousseau, was tot voor kort een ‘beeldvoerder’. Zonder dat hij het woord kent, omschrijft de betekenis precies wat hij deed: het digitale ‘verhaal’ van een politicus schrijven. Niet met woorden, vooral met beeld en klank: foto’s en video’s. Het jargon gaat rond tussen de communicatiemedewerkers van de partijen en de politieke medewerkers.

‘Authenticiteit is het belangrijkste’, vertelt Rousseau over de job. ‘Je wil een persoonlijk verhaal vertellen, mensen raken. John (Crombez, red.) is enerzijds professor en doctor in de economie. Anderzijds is hij al jarenlang vrijwilliger in de zorgsector. Over die twee onderwerpen zullen we vaak persoonlijke anekdotes toevoegen, bijvoorbeeld op de dag van de vrijwilliger.’

Klaver achterna

‘Ik was in Vlaanderen de eerste die het woord gebruikte, denk ik’, zegt Reinout Van Zandycke. ‘Maar eerlijk: ik heb het woord overgenomen via de campagne van GroenLinks. Jesse Klaver had als eerste iemand fulltime in dienst die continu beelden en foto’s voor zijn campagne op sociale media plaatste.’

Met zijn bedrijf Exposure doet Van Zandycke hetzelfde. ‘Wij lopen mee op kerstmarkten, op evenementen, voor alle partijen in Vlaanderen, behalve Vlaams Belang en PVDA.’ Namen noemt hij niet, maar hij werkte naar eigen zeggen al voor lokale en nationale politici. ‘Alle partijen zijn ermee bezig.’

Het team van Maggie De Block (Open VLD) is naar aanleiding van Vrouwendag gestart met video’s te plaatsen op Facebook Watch en voert ook al langer gerichte campagnes op de netwerksite. ‘We zoeken altijd een originele, moderne invalshoek en liefst met eigen beelden of foto’s van onze minister die in lijn met haar imago liggen,’ vertelt communicatiemedewerker en ‘beeldvoerder’ van De Block, Roby Guns. ‘Beeld is uitermate belangrijk geworden in onze communicatie.’

Instagram, LinkedIn, Twitter ...

Facebook is nog steeds het medium waar politici de meeste mensen bereiken. Maar Instagram wint aan populariteit. ‘Het voordeel van een beeldvoerder is: je kan met één video alle kanalen bereiken. Ik raad ook aan om dat te doen: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, alles’, vertelt Van Zandycke. Alle Vlaamse partijen hebben al even een Instagram-account, maar sommige politici ontdekken het nu pas.

Kamerlid Carina Van Cauter (Open VLD) is sinds februari actief. Ze trekt voor de verkiezingen van 26 mei de Vlaamse lijst in Oost-Vlaanderen. En sinds Koen Van den Heuvel (CD&V) minister werd, heeft hij ook een profiel in het leven geroepen.

Ze moeten meteen in de achtervolging, want anderen zoals Bart De Wever, Theo Francken, Gwendolyn Rutten hebben het medium al even onder de knie.

‘Het is echt moeilijk om veel volgers op Instagram te hebben’, merkt Van Zandycke op. Zijn er tips voor Van den Heuvel en Van Cauter?

‘Er zijn geen gouden regels. Ik raad aan om meerwaarde te bieden. Instagram als een digitaal persbericht gebruiken, dat heeft geen zin. Niet informatie, maar emotie is de kracht van Instagram. Mensen komen er om schattige katjes en toffe filmpjes te zien. Instagram is voor politieke communicatie dus zeker een uitdaging.’

De boemerang van Samsom

Drie partijen en twee politici in Vlaanderen bereiken meer dan 10.000 volgers: de N-VA, Groen, Vlaams Belang, Francken en De Wever. Charles Michel haalt overigens ook vlot de 16.000. Ter vergelijking: Niels Destadsbader heeft er 248.000. Erg goed doet de Vlaamse politiek het dus niet.

‘Een beeld achter de schermen bieden, de mens achter de politicus laten zien, is interessant’, weet Van Zandycke. Dat hebben sommigen goed begrepen: Koen Geens, De Wever, Francken, Gwendolyn Rutten, Wouter Beke: allemaal hebben ze al foto’s van hun kinderen, kleinkinderen of echtgenoot op Instagram gezet. Kristof Calvo zet dan weer zijn moeder op de voorgrond. Verder vinden we nog talloze vakantiefoto’s, valentijnsbriefjes en selfies op hun tijdlijn terug.

‘Foto’s met kindjes zijn een quick win’, merkt ook Van Zandycke op. ‘Maar persoonlijk vind ik het geen goed idee. Het is een slechte evolutie, we dreigen zo naar Amerikaanse toestanden af te glijden, waar politici heel veel over het privéleven delen, maar mensen ook fulltime in dienst zijn om het privéleven van rivalen uit te spitten. In Nederland liep het al eens grondig mis voor Diederik Samsom, die tijdens de campagne (van 2012, red.) beelden met vrouw en kinderen deelde, maar twee weken voor de verkiezingen in een scheiding terechtkwam. Dat kan tegen je gebruikt worden. Ik raad het zeker niet aan.’