De sterrenchef vraagt 17,50 euro voor een koffie

Juste un café, mais un café juste. Rien n’est ajouté, ni retranché…. Pour Alain Ducasse, cet intérêt pour le café a commencé comme une préoccupation de cuisinier. Cet intérêt est devenu passion lorsqu’il a découvert le monde des plantations et de la torréfaction. // A simple coffee, but a real one. Nothing is added nor taken away… Alain Ducasse became interested in coffee as part of his career as a chef. This interest became a passion when he discovered the world of the coffee plantation and coffee roasting. #LeCafeAlainDucasse #beantocup #coffeelover #goodcoffeeinparis #specialtycoffee

