Elektrische wagen moet heel veel rijden voor hij groen wordt

697.612 km. Zo lang moet een elektrische wagen meegaan voor hij groener wordt dan een gemiddelde benzinewagen. Dat heeft een Luikse professor berekend.

Professor Damien Ernst van de Luikse universiteit deed de berekeningen op verzoek van het RTBF-programma Auto Mobile.

In de berekening nam de professor mee dat veel elektriciteit nog wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. En dat de productie van de batterijen van elektrische wagens ook niet klimaatvriendelijk gebeurt.

Zijn berekeningen leren dat een elektrische wagen die gemiddeld 20 kWh verbruikt per 100 km liefst 697.612 km moet rijden voordat hij groener is dan een benzinewagen die 6 liter verbruikt per 100 km.

Als de wagen enkel zou rijden op elektriciteit die afkomstig is uit groene, hernieuwbare bronnen, dan wordt het plaatje helemaal anders. Dan zou 30.000 tot 40.000 km volstaan om de elektrische wagen ‘groener’ te maken.

De reportage en nog wat meer uitleg door autogids.be vindt u hier.

Op de berekeningen van professor Ernst werd de voorbije dagen veel kritiek geformuleerd. Vaak wordt erop gewezen dat de uitstoot van CO2 bij het produceren van elektriciteit vier keer lager ligt dan de uitstoot van CO2 door een gewone benzinewagen. Dit omdat bij een wagen veel energie verloren gaat aan wrijving en de productie van warmte.