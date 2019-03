Vincent Kompany krijgt eigen galamatch bij Manchester City

Kompany voetbalt sinds 2008 voor City en groeide er uit tot kapitein. De 32-jarige Brusselaar steunde in de Engelse stad in het verleden al meerdere sociale projecten. Meer info over het duel volgt later, maar Kompany zou aan de zijde spelen van verschillende oud-ploegmaats bij City. Ook de tegenstander is nog niet bekend.

Excited to announce that my Testimonial Match will take place @ManCity on 11.09.19! #SaveTheDate



All proceeds of the game will go to @tackle4mcr, tackling homelessness & rough sleeping across Greater Manchester.



Ticket info/details coming soon! #manchester #tackle4mcr #mancity