‘The show was ending, and I had started to crack/ woke up in Chicago when the sky turned black’. Met die regels uit ‘June’ trapte Florence Welch haar concert af in het Sportpaleis. Ze schreef het nummer na de aanslag op de LGBT-nachtclub Pulse in Orlando, waarbij 49 mensen omkwamen in 2016. In Antwerpen bracht ze het niet als een troostsong, maar als een opdracht: ‘Hold on to each other’, zong ze met gesloten ogen.

De song liep naadloos over in ‘Hunger’, waarin ze de liefde voor haar fans – een centraal thema op haar jongste album High as hope – verder uitdiept. ‘Oh you in all your vibrant youth/ how could anything bad ever happen to you?’, zong de 32-jarige met dezelfde bewondering waarmee de eerste rijen naar haar opkeken.

Op zulke momenten had de Britse iets moederlijks. In de zin van: Moeder Aarde. De zangeres zweefde over het podium met de sierlijke sprongen van een ballerina, sprak het publiek toe als een schuchtere bosnimf, en deed dat op een tapijt van etherische harpgeluiden – we leken wel in een meditatiecentrum beland. Maar wanneer ze uithaalde in nummers als ‘Queen of peace’ of ‘Cosmic love’, deed ze dat met de kracht van een misthoorn, een baken van veiligheid op woelige zeeën. In ‘Patricia’ en ‘What kind of man’, waarin ze toxic masculinity op de korrel nam en waarvoor ze half in haar publiek klauterde, evolueerde dat zelfs naar intense dreiging. Alsof Welch elk moment een aardbeving kon ontketenen. ‘Rage with us this evening’, maande ze de zaal aan: Florence en haar Machine tekenden voor de meest zachtaardige woede die we al gezien hebben.

Woonkamer

Nochtans voelde Welch zich niet zo lekker op het podium. De zangeres moest een paar keer van de bühne verdwijnen ‘om wat medicijnen in te nemen’. Maar haar achtkoppige Machine is na een kleine 50 tourstops inmiddels flink geolied – een glansrol was weggelegd voor drummer Loren Humphreys.

‘Soms maak ik me zorgen dat ik het niet ga trekken tijdens een show’, zei Welch halfweg. Ondanks de halve marathon die ze rende, sprong en pirouetteerde hadden we haar nochtans amper naar adem zien happen. ‘Vandaag hebben jullie me er doorheen geholpen. Net als tijdens mijn hele carrière. Waarvoor dank.’ Het klonk zweverig, maar de band die Welch koesterde met haar publiek deed zelfs het Sportpaleis voelen als een woonkamer. Het leek wel alsof ze de fans op de eerste rij persoonlijk kende – dat werd ook bevestigd toen ze de microfoon doorgaf aan Kristof, die zijn vriendin Tasha ten huwelijk mocht vragen. Welch sprong dolblij op en neer, alsof het haar beste vrienden betrof.

Daar zou inmiddels wel iets van aan kunnen zijn. ‘Every demon wants his pound of flesh/ but I like to keep some things to myself’, zong ze in de euforische afsluiter ‘Shake it out’: ten tijde van doorbraakalbums Lungs (2009) en Ceremonials (2011) wou Welch nog niet alles prijsgeven. Maar in het nieuwe ‘Hunger’ opent ze met het verhaal van een eetstoornis waarmee ze kampte op haar zeventiende – een verhaal waarvan ze tegen The New York Times zei dat ze nooit gedacht had dat ze het zou vertellen. Het getuigt van de tomeloze liefde en grenzeloze veiligheid die heerste in het Sportpaleis. ‘Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you?’ zong Welch nog in haar recentste single ‘Moderation’. Wie die vraag niet als retorisch beschouwde, heeft na dit concert zijn antwoord.

Florence + the machine, gezien op 7/3 in Sportpaleis, Antwerpen. Op 29/6 op Rock Werchter.