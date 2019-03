The Simpsons verwijderen aflevering met Michael Jackson

De makers van de populaire animatieserie The Simpsons hebben beslist om de aflevering Stark Raving Dad niet meer uit te zenden. Daarin sprak Michael Jackson de stem van een van de personages in.

Stark Raving Dad was in 1991 de opening van het derde seizoen. Michael Jackson verleende toen zijn stem aan Leon Kompowsky, een kale patiënt die Homer ontmoet in een psychiatrische afdeling.

Door de beschuldigingen van kindermisbruik heeft uitvoerend producent James L. Brooks, in overleg met Matt Groening en Al Jean, beslist om de aflevering te schrappen.

‘Dit is de enige keuze die we kunnen maken’, aldus Brooks aan de Wall Street Journal. ‘Het was een goede aflevering, waaraan we mooie herinneringen bewaren. Ik ben op zich tegen het verbranden van boeken, maar dit is ons boek dus mogen wij er zelf een hoofdstuk uit halen.’