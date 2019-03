Corbusier geschrapt als Werelderfgoed?

De Cité Radieuse, het gebouw dat Le Corbusier tussen 1947 en 1952 in Marseille realiseerde, loopt risico om geschrapt te worden als Unesco Werelderfgoed.

De Unité d’Habitation, zoals dit betonnen flatcomplex ook genoemd wordt, is 138 meter lang en telt achttien verdiepingen. De ruim driehonderd appartementen zijn geschikt rond binnenstraten. Er zijn diverse voorzieningen, die van dit gebouw een ministad maken.

Het concept kende veel navolging, niet in het minst door Le Corbusier zelf. Die herhaalde het in Nantes, Berlijn, Briey en Firminy. In ons land pasten architecten als Renaat Braem en Willy Van der ­Meeren het toe.

In 2016 werden zestien projecten van Le Corbusier gezamenlijk tot Werelderfgoed uitgeroepen. Daaronder tien gebouwen in Frankrijk, maar ook in Zwitserland, Indië, Argentinië, Duitsland, Japan en België (woning Guiette in Antwerpen).

Daar dreigt de Cité Radieuse af te ­vallen, nu er in de wijk drie torens van 23 en 32 meter bijgebouwd worden. Zij belemmeren de zichtlijnen op het gebouw. Eén van de voorwaarden tot bescherming is dat het gebouw vanuit alle hoeken in zijn totaliteit te zien is.