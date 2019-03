Opnames Kampioenenfilm op Aalst Carnaval mislukt door fotograaf

Jan Verheyen vreest dat hij aan zijn Kampioenenfilm zal moeten sleutelen. De scènes die hij tijdens de carnavalsstoet in Aalst draaide (zie video bovenaan), zijn allicht mislukt. ‘Sommige beelden zijn niet goed genoeg. Dat is het risico als je een populaire film als FC De Kampioenen draait tijdens een groot publieksevenement.’

Ze vormden afgelopen zondag voor velen de kers op de taart van Aalst Carnaval: de opnames die tijdens de stoet werden gemaakt voor de vierde Kampioenenfilm, Viva Boma! Veel acteurs toerden op een praalwagen door de straten van Aalst en dat zorgde voor massaal veel belangstelling van publiek en pers. Net daarom liep het mis tijdens een belangrijke scène voor de slotscène van de film. ‘Het ging fout toen DDT en Fernand zwaar beledigd door de praalwagen van FC de Kampioenen over de nadarafsluitingen kropen’, vertelt Verheyen. ‘Op het moment dat Jacques Vermeire en Jaak Van Assche boos naar de wagen renden, verscheen plots een fotograaf in beeld. De man mocht daar helemaal niet zijn, maar het was te laat. Of ik nu vloekte of niet, de kans om de scène te draaien was verkeken.’

Jan Verheyen ging er meteen van uit dat het beeld verloren was. ‘Zeker omdat de man een oranje fluo hesje droeg met in grote letters ‘pers’ erop. Een vrachtwagen die in beeld komt of een gebouw dat je per ongeluk meeneemt, kunnen nog worden weggewerkt. Maar een bewegende man die ook nog eens voor de personages loopt, is lastiger. Ik was gisteren dan ook verrast dat onze digitale tovenaars er toch in waren geslaagd de fotograaf uit het beeld te verwijderen. Wat niet wegneemt dat ik niet echt tevreden ben. Ik denk dat we beter kunnen en overweeg dan ook een alternatief te zoeken voor het mislukte shot. Opnieuw die carnavalsscène draaien, is geen optie. Maandag filmen we weer en dan zullen we de koppen bij elkaar steken.’