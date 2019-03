Geen Duits veto tegen Huawei

De Duitse regering gaat de Chinese telecomreus Huawei niet uitsluiten bij de uitbouw van het 5G-netwerk.

Het standpunt van de Duitse regering over Huawei werd gisteravond bekendgemaakt door Peter Altmaier, de federale minister van Economie. Hij deed dat in een talkshow op de tv-omroep ZDF.

Volgens Altmaier is het niet de bedoeling van de Duitse overheid om een lijst van bedrijven op te stellen die uitgesloten zouden worden van deelname aan de uitbouw van het 5G-netwerk in Duitsland. Er komt dus ook geen veto tegen Huawei.

Dat is opmerkelijk, want de Amerikaanse president Donald Trump probeert zijn Europese bondgenoten ervan te overtuigen om Huawei uit te sluiten van de 5G-netwerken in aanbouw. Volgens de VS kan de apparatuur en software van Huawei door de Chinese overheid misbruikt worden om in het westen te spioneren.

De Duitse regering zegt alles in het werk te stellen opdat het 5G-netwerk voor supersnel internet aan alle veiligheidseisen zal tegemoetkomen.

Proximus

Vorige week sprak Dominique Leroy, de ceo van het Belgische telecombedrijf Proximus, zich ook al uit tegen een verbod op Huawei. Zij noemde het Chinese bedrijf ‘de top inzake veiligheid, prijs en technologie’. Goed om te weten: een belangrijk deel van het mobiele Proximus-netwerk is gebouwd op technologie van Huawei.