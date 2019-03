Orban verkiest nog steeds Europese Volkspartij

Mogelijk valt zijn partij Fidesz uit de Europese Volkspartij, beseft de Hongaarse premier Viktor Orban. Hij wil zelf liefst in de EVP blijven.

Deze week sprak Orban met Jean-Claude Juncker en Manfred Weber van de EVP. Hij kreeg de boodschap dat zijn anti-Europese campagne, zeer persoonlijk tegen Juncker gericht, moest stoppen wou hij toch nog in de EVP willen blijven. Dat zou ook volgende week gebeuren, zei Orbans kabinetschef Gergely Gulyas gisteren.

Maar of dat voldoende is om Orban binnen de EVP te houden, is onzeker. CD&V, CDH en de Luxemburgse christendemocraten startten vorige week een procedure om Fidesz uit de EVP te knikkeren. Op 20 maart zit de EVP samen, inmiddels heeft Orban 12 partijen uit 9 landen tegen zich.

Toch wil Orban liefst zijn zetels binnen de EVP bewaren, zo zei hij op de Hongaarse radio. Wel hoopt hij de EVP te hervormen tot een antimigratiepartij. Dat is niet naar de zin van de voorzitter van CD&V. ‘Het is niet aan hem om de EVP te hervormen’, zei Wouter Beke in De Ochtend op Radio 1. ‘Ons standpunt is duidelijk: wie lid wil blijven, moet het Europees project ondersteunen en niet ondergraven.’

De stopzetting van de anti-Europese campagne is voor Beke niet voldoende. ‘De affichecampagne is niet het enige probleem, het was het laatste wapenfeit in een lange reeks. Je hebt een sterk Europa nodig om de buitengrenzen te beschermen, en net daar verzet hij zich tegen. ’ Als Beke en co. op 20 maart geen meerderheid tegen Orban vinden, blijft CD&V gewoon zitten. ‘Wij zijn de stichters van de EVP, wij zullen niet uit de EVP stappen.’

Naar fractie met N-VA?

Als de EVP hem de rug toe keert, kijkt Orban naar Polen als nieuwe medestander. ‘Als we iets nieuws moeten starten, dan is het duidelijk dat we in de eerste plaats gesprekken met Polen aanknopen.’

De Poolse regeringspartij PiS zit momenteel in de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers, waartoe ook de N-VA behoort.