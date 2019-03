Voormalig F1-piloot Mark Webber laat in de “Australian Financial Review” zijn licht schijnen over de GP van Australië. Hij verwacht dat Max Verstappen een belangrijke factor kan worden.

Net zoals de doorsnee Formule 1-fan kijkt ook voormalig F1-piloot Mark Webber uit naar de start van het nieuwe seizoen. Hij is benieuwd naar het effect van de nieuwe reglementen en hoe bepaalde rijders het zullen doen in een nieuwe omgeving.

“Het nieuwe reglement moet er voor zorgen dat het makkelijker wordt om in gevecht te gaan met een tegenstander,” aldus Webber. “De auto’s zullen zich voorspelbaarder gedragen in de vuile lucht van een voorganger.”

“Dat is al een reden waarom ik uitkijk naar het nieuwe seizoen. Ik denk dat we een mooie strijd om de wereldtitel zullen zien die hopelijk tot op het einde van het seizoen zal duren.”

Er zijn ook een aantal verschuivingen geweest op de rijdersmarkt. De meest verrassende overstap was ongetwijfeld die van Daniel Ricciardo van Red Bull naar Renault.

“Het zal nog een tijdje duren eer Renault competitief zal zijn maar Daniel zal het team een boost geven, daar twijfel ik niet aan. Om een race te kunnen winnen moet er nog veel gebeuren maar ik sluit het ook niet helemaal uit.”

“Daniel is niet adembenemend snel over een rondje maar hij is wel een beresterke racer. Als er iemand is die op een dag wat speciaal uit een Renault kan toveren is hij het wel.”

“We hebben vrij veel transfers gezien in het rijdersveld,” gaat Webber verder. “Ik ben altijd verbaasd hoe snel een rijder zich kan aanpassen aan een nieuwe omgeving. Het blijft echter een feit dat er slechts acht testdagen zijn vooraleer het bittere ernst wordt in Melbourne.”

“Ik zie nu nog veel vraagtekens en in Melbourne zullen we de eerste antwoorden krijgen. Melbourne is erg geliefd in de Formule 1, de hele stad leeft mee.”

Na de testdagen in Barcelona concludeert Webber dat we nog steeds dezelfde drie teams om de knikkers zullen zien vechten. Hij denkt echter wel gezien te hebben dat Mercedes wat van zijn pluimen verloren heeft.

Op een droge baan verwacht hij dat Ferrari het te kloppen team zal zijn in Australië. Maar bij wisselende omstandigheden zou het zomaar kunnen dat de uitstekende aerodynamica en de rijkunsten van Max Verstappen van Red Bull het verschil kunnen maken.

“We hebben ook nog de Max Verstappen-factor,” benadrukt Webber. “Bij wisselende omstandigheden is niemand zo goed als Verstappen en Hamilton. Ik geloof dat Max veel risico’s zal nemen en zich vooraan in de debatten zal mengen.”

