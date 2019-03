Opmerkelijke carrièreswitch: van tram naar IT

Olivier Dufrennois deed bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB een opmerkelijke carrièreswitch. Van trambestuurder werd hij business analyst. Al had hij in het begin flink wat tegenslag: van een ongeval en inbraak tot een burn-out. “Grijp alle kansen die voorbijkomen”, raadt hij aan.

Acht keer moest Olivier solliciteren om te kunnen starten als trambestuurder bij MIVB. Zijn loopbaan ging aanvankelijk niet over rozen. Hij kreeg de kans niet om verder te studeren dus stapte hij het werkleven in zonder diploma. Toen hij 30 was, had hij een groot ongeval en raakte hij voor lange tijd verlamd.

Een ‘bureaujob’ leek de enige mogelijke uitweg. Hij besloot van zijn passie voor informatica zijn beroep te maken. Terwijl hij arbeidsongeschikt was, schoolde hij zich bij en behaalde hij de nodige certificaten. Als zelfstandig IT’er richtte hij een klein bedrijf op. Een paar jaar later kreeg hij nog eens tegenslag: er werd ingebroken op het bedrijf. Olivier was alles kwijt en kreeg er een burn-out bovenop. Na een periode van rust en bezinning, bleef de vraag: ‘Hoe kan ik terug aan werk geraken?’ En dan komen we bij de eerste sollicitatiepoging als trambestuurder.

Drie jaar tram

Ruim drie jaar reed Olivier met de tram door Brussel. Maar het gemis om met zijn passie voor IT bezig te zijn, werd altijd groter. Toen hij hoorde over een nieuwe applicatie voor MIVB, schreef hij zich in voor het testproces. “Ik kwam gratis werken buiten mijn uren, ik deed er alles voor. Ik deed ook suggesties op basis van de kennis die ik had”, vertelt Olivier. “Na de applicatietest nodigde het management mij uit voor een gesprek. Iets later kwamen er twee interne vacatures vrij voor business analyst. Wat volgt, kun je al raden (lacht).”

Sinds april 2018 is Olivier aangesteld als business analyst: “In de eerste plaats luister ik naar de noden van de medewerkers op IT-vlak. Ik probeer hun manier van werken te vertalen in een nieuwe applicatie die minstens even gebruiksvriendelijk is, maar meer opties biedt.” Instappen bij MIVB was voor Olivier het nodige duwtje in de rug op het juiste moment. “Ik heb hier mijn zelfvertrouwen herwonnen na een moeilijke periode. Ik waardeer het heel erg dat MIVB ook kijkt naar wat mensen kunnen, naast hun diploma. Ik vind het hier aangenaam werken, er is ruimte om te groeien en voor inspraak. Iedereen kan voorstellen tot verbetering inbrengen en krijgt de kans om die uit te werken.”

Lees verder...

>

>

>