Hoe krijg je langdurig afwezigen terug aan de slag?

Het aantal langdurig afwezigen blijft in Belgische bedrijven toenemen. Dat is gek, want is er geen wet gekomen die re-integratie formeel vastlegt? Toch is er ook een andere kant aan dit verhaal. “Er is veel goede wil van zowel werkgever als werknemer. Alleen ziet de buitenwereld dat niet.”

Eerst even twee studies om het fenomeen te duiden. Vorig jaar was in ons land bijna twee derden van de werknemers wel minstens één dag afwezig door ziekte. Het ziekteverzuim in België steeg vorige jaar verder tot gemiddeld 12,6 dagen per jaar in 2018. Die cijfers komen van HR-dienstenverlener SD Worx en slaan op de privésector.

Elke leeftijdsgroep

Je kan het ook anders stellen: in een doorsnee bedrijf in ons land zijn er van de honderd medewerkers gemiddeld acht al een tijdje afwezig zijn. Die cijfers komen van een andere HR-specialist: Attentia, met hoofdzetel in Brussel. Volgens Attentia is het aantal langdurig zieken met de helft gestegen ten opzichte van tien jaar geleden. Dit absenteïsme is overigens niet leeftijdsgebonden, want in elke leeftijdsgroep is de toename zichtbaar.

Op het eerste gezicht is het opvallend dat de cijfers zo blijven toenemen. Want sinds bijna twee jaar is er een wet die het proces van re-integratie formeel vastlegt. “Hiermee kan de werkgever, net als de adviserende geneesheer van het ziekenfonds en de werknemer zelf, oproepen tot een integratietraject”, vertelt Edelhart Kempeneers, medisch directeur (en arts) bij Attentia.

Informeel werkt best

Volgens Kempeneers werd er heel veel verwacht van deze (nieuwe) wetgeving. Al blijkt dat deze wetgeving eerder leidt tot ontslag dan tot re-integratie. Volgens Kempeneers is dat ook niet zo verwonderlijk. “Want medisch ontslag kan alleen via dit officiële traject”, zo stelt hij.

Kempeneers benadrukt dat in bedrijven het informele traject in de praktijk veel meer resultaat kent. “Er wordt in bedrijven veel gere-integreerd, met goede wil van zowel werkgever als werknemer. Alleen ziet de buitenwereld dat niet. De cijfers bij Carrefour tonen dit bijvoorbeeld aan (zie onder).” Toch kan er volgens hem nog wel wat gebeuren. “Zo zijn er vandaag voor een bedrijf geen of weinig stimuli om iemand werkzaam te houden. En dat is jammer”, illustreert hij.

