Opnieuw twee explosies in Antwerpen

Er zijn afgelopen nacht opnieuw twee explosieven ontploft in Antwerpen. Dat bevestigt de politie. Twee wagens in de Dijlestraat raakten door - vermoedelijk - granaten beschadigd. Het parket geeft later vandaag meer uitleg.

‘Rond 3.20 uur ontploften twee explosieven in de Dijlestraat, vermoedelijk granaten’, bevestigt Willem Migom van de Antwerpse politie. ‘Politie en parket zijn ter plaatse voor verder onderzoek.’

Bij de explosie raakten twee wagens zwaar beschadigd, net als andere geparkeerde voertuigen en de gevels van enkele huizen. De twee wagens werden getakeld en worden verder onderzocht. Het parket is aanwezig en geeft later vandaag meer informatie.

De Dijlestraat ligt in Antwerpen-Noord, vlak bij Park Spoor Noord. Daar werden woensdag ook al twee wagens in brand gestoken. In Hoboken ging toen een derde wagen in vlammen op. Het parket ging uit van kwaad opzet. De link met het drugsmilieu ligt dan ook voor de hand.

Begin januari 2017 werd een woning op de hoek van de Lange Lobroekstraat met de Dijlestraat tot tweemaal toe beschoten en werden ook molotovcocktails gegooid. Daarbij ging de auto van een invalide vrouw in vlammen op. Vermoedelijk viseerden de daders toen Said El B.