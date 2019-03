Kim Meylemans, donderdag 23 geworden, staat na de eerste dag van het wereldkampioenschap skeleton op de 20e plaats. In het Canadese Whistler liet ze in de eerste twee runs een 21e en een 20e tijd optekenen. De derde en de vierde run worden vrijdag afgewerkt.

Over twee runs was Meylemans 3.34 trager dan Tina Hermann, de snelste van een Duits trio dat het volledige podium inpalmde. Jacqueline Lölling is op 35 honderdsten tweede, Sophia Griebel op 82 honderdsten derde.