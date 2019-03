Douane vraagt in- en uitvoer naar VK tijdelijk op te schorten

Drie weken voor de geplande datum van de Brexit doet de topman van de douane een oproep aan alle bedrijven om na 29 maart zo weinig mogelijk te vervoeren van of naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt De Tijd.

‘De grote industrie, zoals de farmabedrijven en de autofabrikanten, heeft zich zo al voorbereid. Ze kijken de kat uit de boom en hebben al voor maanden stocks opgeslagen in het VK’, zegt Kristian Vanderwaeren in De Tijd. Hij stelt voor dat ook kleinere bedrijven al vóór 29 maart de uitvoer naar het VK organiseren. Hij hoopt zo chaos te vermijden die eerste weken na de Brexit - als die er dan komt. De mogelijkheid bestaat immers dat de Brexit uitgesteld wordt.

De haven van Zeebrugge is volgens de administrateur-generaal van de douane een probleem. Een op de tien vrachtwagens zou zonder de nodige papieren toekomen, en ‘dat is een groot probleem.’ Het zou veel tijd en geld kosten, en bedrijven die handel voeren met het VK dus zwaar kunnen hinderen. Volgens de douane zijn nog steeds veel kleinere bedrijven niet goed voorbereid op een harde Brexit. Slechts een op de vier bedrijven die handel voert met het VK heeft een douanenummer aangevraagd, om te kunnen in- en uitvoeren.