Hét beeld van Cold case is dat van een verroeste oldtimer in de woestijn van Arizona. Van bovenaf gefilmd, met een drone. De blauwe Cadillac Deville is, volgens de makers van deze allereerste Vlaamse ...

Hét beeld van Cold case is dat van een verroeste oldtimer in de woestijn van Arizona. Van bovenaf gefilmd, met een drone. De blauwe Cadillac Deville is, volgens de makers van deze allereerste Vlaamse true-crimeserie de smoking gun in de zaak Sally Van Hecke. Dat twintigjarige meisje werd in 1996 op Linkeroever de kop in geslagen. Een luide schreeuw is het laatste wat ­iemand van haar gehoord heeft. Ze is wellicht vermoord door een klant met een paardenstaart die met een blauwe oldtimer reed. In de vierde aflevering staat journalist Karel Lattrez samen met de eigenaar ervan vanachter een afrastering naar het bewuste voertuig te kijken. Dichter dan die omheining komen ze in Cold case niet.

De makers zijn ervan overtuigd dat seriemoordenaar Claudy Pierret, die al voor twee andere moorden opgesloten zit, met de blauwe oldtimer reed. Goed nieuws is dat de zaak anderhalf jaar geleden heropend is – dankzij die oldtimer uit Cold case. Maar dat er bij dat onderzoek DNA-sporen van Pierret gevonden zouden zijn op de laarzen van Sally, zoals in de vierde aflevering beweerd wordt, is intussen formeel ­ontkend.

Om dit ambitieuze project te laten landen, hadden de makers te veel haast. Oké, er zijn weinig true-crime­series, ook niet in het buitenland, die met een smoking gun op de proppen komen. Maar er wordt altijd wel íéts aangetoond. Dat de politie geblunderd heeft, bijvoorbeeld. Zo goed als altijd krijgen we ook de kant van het oorspronkelijke onderzoek uitvoerig te ­horen. De driedelige Zweedse docu The Kevin case is een prachtig voorbeeld van hoe de makers tegelijk uitgebreid met blunderende flikken praatten én hun onderzoek perfect legitiem onderuithaalden. Cold case praat met niemand die bij dat politieonderzoek betrokken was. Niet met de rechercheurs, niet met de onderzoeksrechter, niet met Pierret. Daarvoor is overtuigingskracht nodig en geduld. En dus ook meer tijd. De makers vroegen het wel, maar ze kregen geen reactie. Deontologisch is alles keurig afgedekt, maar zo blijft dit verhaal er een vol losse eindjes. Wat wilden ze eigenlijk? Wilden ze tonen dat de politie geblunderd heeft? Want daarvoor hadden ze het hele onderzoek vezeltje per vezeltje uit elkaar moeten rafelen. Of wilden ze vooral hún stelling naar voren schuiven – snel nog, voor het nieuwe onderzoeksteam de moord oplost? Claudy Pierret is een moordenaar en een levensgevaarlijke creep. Dat toont Cold case wél aan. Als deze docureeks ervoor zorgt dat die man nooit vervroegd vrijkomt, kunnen we daar alleen maar dankbaar om zijn.

Aan het eind besluiten oud-rechter Edwin Van Fraechem, die nooit betrokken was bij deze zaak, en strafpleiter Vic Van Aelst, die het dossier niet eens gelezen heeft, dat Cold case voldoende boven gespit heeft voor een verse ­assisenzaak. Dát lijkt toch een brug, of twee, te ver.

Cold Case. Nog te zien via vtm.be.