Bedrijven beleggen in kwetsbare jongeren

Met de hulp van BNP Paribas gaat de Vlaamse overheid op zoek naar privékapitaal, om 133 kwetsbare jongeren te helpen bij het vinden van huisvesting, werk en inkomen. ‘Er wacht veel filantropisch kapitaal in Vlaanderen.’

Jordy Brouillard was amper 19 toen hij eind augustus 2016 dood werd teruggevonden in een tentje in de Gentse Blaarmeersen. De jongen reisde al van kindsbeen af tussen begeleidingstehuizen en jeugdinstellingen. Toen hij 18 werd, wilde hij eindelijk op eigen benen staan. Hij stierf alleen.

Jongvolwassenen die uit de jeugdhulpverlening stromen, zijn vaak onvoldoende gewapend om de overgang naar de samenleving aan te kunnen. De Vlaamse overheid besliste daarom na het drama in Gent om jeugdhulp ook aan te bieden tot 25 jaar. Nu gaat ze een stap verder: binnenkort start het proefproject Back on Track, dat zich specifiek richt tot jongvolwassenen op een wachtlijst voor residentiële opvang en tot jonge gevangenisverlaters. Opvallend is dat de overheid voor de financiering werkt met Sociale Impact Obligaties (zie inzet) en dus met privékapitaal.

2 miljoen euro

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bevestigt dat er op een totaalbudget van bijna 2 miljoen euro wordt gerekend. Hij ontkent dat dit Vlaamse middelen vervangt: ‘Na een fase van innovatie en evaluatie moet het jaarbudget om het project verder te zetten sowieso voorzien zijn. Het is gewoon een andere manier van financieren.’

BNP Paribas zal als betrokken partner zijn netwerk aanspreken. Het project wacht momenteel nog op een formeel akkoord, maar in april zou dat in orde moeten zijn. De start zou voorzien zijn voor september.

Back on Track wil met een achttal begeleiders in totaal 133 jongeren helpen, verspreid over drie jaar. Een begeleider helpt telkens zes jongeren bij het vinden van huisvesting, werk en inkomen en bij het uitbouwen van een netwerk waarop ze kunnen terug­vallen. Doorgaans gaat het over jongeren met een kwetsbare thuis­situatie, een beperkt netwerk of jongeren zoals Jordy, die op hun achttiende de gesloten voorziening verlaten.

Wat hen bindt, is het hoge risico op dakloosheid, aangezien er onvoldoende opvang is. Zo maken jongvolwassenen vandaag al een vijfde uit van de gebruikers van ­residentiële opvangcentra en begeleid wonen. Bij gebruikers van de nachtopvang is dat ongeveer een op de tien.

Centraal aanspreekpunt

Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA), de motor achter Sociale Impact Obligaties, is hoopvol. ‘Er wacht veel filantropisch kapitaal in Vlaanderen en met dit instrument maken we echte sociale innovatie mogelijk. Het rendement voor de investeerders, als het project slaagt, is redelijk maar het verschil dat we maken in een mensenleven, is groot.’

Vandaag dienen de meerderheidspartijen bovendien een voorstel in om een Vlaams Kenniscentrum rond Sociale Impact Obligaties op te richten. Parys: ‘Met een centraal aanspreekpunt wordt de drempel lager en hoeft het warm water niet steeds opnieuw te worden uitgevonden. Hopelijk kunnen straks ook steden en gemeenten aan de slag.’