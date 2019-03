Michael Cohen sleept Trump Organization voor de rechter

Michael Cohen, de vroegere advocaat en fixer van de Amerikaanse president Donald Trump, eist de betaling van achterstallige lonen door de organisatie van zijn vroegere cliënt.

Volgens Michael Cohen stopte de Trump Organization in juni 2018 met de betaling van zijn erelonen. Daarmee zou ze contractbreuk hebben gepleegd. Cohen zegt zelf dat het om minstens 1,9 miljoen Amerikaanse dollar (1,7 miljoen euro) gaat.

Michael Cohen, net als Donald Trump een New Yorker, was tien jaar lang diens persoonlijke advocaat en manusje-van-alles. Volgens The Washington Post stelde Cohen zichzelf jarenlang voor als Trumps rottweiler, die bereid was zowat alles te doen om de zakenman die president werd en diens entourage te beschermen. ‘Ik zou zelfs een kogel voor hem opvangen’, liet Cohen zich ooit ontvallen, volgens Vanity Fair.

In mei gaat Cohen voor drie jaar de cel in, na zijn veroordeling voor onder meer belastingontduiking en schendingen van de voorschriften op campagnefinanciering. Cohens veroordeling is een gevolg van het onderzoek van Robert Mueller, de speciale aanklager die de banden onderzoekt tussen Trumps presidentscampagne en Rusland.

Eind februari noemde hij Trump tijdens een publieke getuigenis voor de toezichtscommissie van het Congres nog een ‘racist, een bedrieger en een leugenaar’. De Amerikaanse president beschuldige Cohen daarop medeverantwoordelijk te zijn voor het mislukken van de topontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.