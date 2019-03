Radicaal-rechts in Italië gaat de mist in met seksistische flyer voor Vrouwendag

De radicaal-rechtse Italiaanse partij Lega heeft heel wat vrouwen op de kast gejaagd met een lokale flyer voor Vrouwendag. Partijleider Matteo Salvini heeft zijn excuses aangeboden.

‘De natuurlijke rol van de vrouw komt op zes manieren in het gedrang’, konden de Italianen woensdag lezen op een flyer van de lokale jongerenafdelinge van Lega in de stad Crotone, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag.

Opvallend: vrouwen die zich toeleggen op ‘zelfontplooiing’, vormen een bedreiging voor die ‘natuurlijke rol’ en voor de ‘waardigheid van vrouwen’ want daardoor kan een ‘haatdragende houding tegenover mannen worden gewekt’. Ook voorstanders van gelijke ouderschapsrechten voor holebikoppels denken, volgens de makers van de flyer, toch beter twee keer na over de natuurlijke rol van de vrouw. Want die bestaat eruit om ‘het leven en de familie te ondersteunen’. ‘Vrouwen hebben een belangrijke sociale missie met het oog op het voortbestaan van onze natie’, luidt het in de conclusie.

‘Verkeerd geïnterpreteerd’

‘Dit document wil vrouwen naar de middeleeuwen katapulteren’, fulmineerde de oppositiepartij Partito Democratico. ‘Als vrouwen van de Italiaanse regering drukken wij onze grote bezorgdheid uit’, reageerden ook verschillende vrouwelijke politici, onder wie de minister van Volksgezondheid Giulia Grillo.

Meer dan ‘we wilden de belangrijke sociale rol van de vrouw onderstrepen, maar dit is duidelijk verkeerd geïnterpreteerd’ mocht de partijsecretaris van de lokale Lega-afdeling niet meer zeggen. Hij kreeg een spreekverbod van de partijleiding. Partijleider en vicepremier Matteo Salvini distantieerde zich onmiddellijk en nadrukkelijk van de flyer: ‘Ik streef naar gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, en ook naar een gelijkwaardigheid tussen vader en moeder.’