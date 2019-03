Nederlandse coach wil Belgische shorttrackers verder begeleiden tot en met de volgende Winterspelen

Als het aan de Nederlandse bondscoach Jeroen Otter ligt, zullen de Belgische shorttrackers tot de Olympische Winterspelen van 2022 in Heerenveen kunnen trainen. “Het is ons het eerste jaar goed bevallen”, zei Otter in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, waar vrijdag de wereldkampioenschappen shorttrack beginnen.

LEES OOK. Nederlandse Suzanne Schulting is 21, wint alles in haar sport en is een hit op Instagram

“We hebben in Heerenveen permanent ook enkele Japanners en Israëliërs trainen. Drie Belgen kunnen daar ook wel bij. Bovendien hebben we met coach Pieter Gysel een extra staflid.”

Het is Otter niet ontgaan dat Hanne en Stijn Desmet deze winter veel progressie hebben gemaakt. “Hanne heeft een sterke motor. Het is alleen jammer dat ze sommige patronen in het schaatsen niet herkent. Dat zie je wel als je er heel jong op wordt gewezen. Stijn is echt heel snel. Als we hem klokken, is hij niet zesde, maar zit hij bij de beste drie.”

Otter waardeert Gysel, die al eerder assistent in Nederland was, om diens exacte kennis over het schaatsen. “Pieter is een ingenieur, ik beschouw mezelf als de creatieveling. Dat gaat heel goed samen. Bovendien spreken we dezelfde taal. Dat is ook een pluspunt om met dit experiment door te gaan.” (belga)