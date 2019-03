Uefa opent onderzoek naar Manchester City

De Europese voetbalbond Uefa heeft een formeel onderzoek geopend naar de Engelse voetbalclub Manchester City, die verdacht wordt van het breken van de Financial Fair Play-regels. Dat meldt de bond donderdagavond op zijn website.

‘Het onderzoek zal zich toespitsen op de beschuldigingen die in meerdere kranten en tijdschriften zijn geuit over het breken van de Financial Fair Play-regels door Manchester City’, maakte de Uefa donderdag bekend in een persbericht. ‘Zolang dat onderzoek loopt, volgt er geen verder commentaar.’

Op basis van de regels van Financial Fair Play mag een club niet meer uitgeven dan de omzet. Dat moet voorkomen dat steenrijke ‘suikerooms’ voetbalsucces willen kopen en met hun gigantische transferbedragen de spelersmarkt ernstig verstoren.

Recent heropende de Uefa ook al een onderzoek naar het financiële beleid van PSG.