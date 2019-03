Wie op maandag 11 maart naar het Antwerpse Sportpaleis afzakt voor de Amerikaanse rapper Post Malone, riskeert een onaangename verrassing. Tele ­Ticket Service, dat de kaartjes verkoopt voor de zalen van de Sportpaleis Groep (met onder meer ook Lotto Arena en Vorst Nationaal) kondigde gisteren in een persbericht aan ‘een honderdtal fans te zullen tegenhouden aan de deuren’. Het gaat om mensen die hun kaartje niet kochten via een officieel kanaal, maar via een doorverkoopsite – vaak aan een meerprijs.

Voor een muziekindustrie waar inkomsten uit liveoptredens steeds belangrijker worden, zijn doorverkoopsites als Viagogo of Stubhub al langer een doorn in het oog. Tijdens een debat op muziekconferentie Eurosonic in januari schatte Sam Shemtob van actiegroep Feat het jaarlijkse verlies door de doorverkoopmarkt op liefst 8 miljard dollar per jaar. Concertorganisatoren zoeken dan ook naarstig naar manieren om die praktijk te lijf te gaan.

Het Belgische Tele Ticket Service gooit nu de knuppel in het hoenderhok voor alle concerten van de Sportpaleisgroep. In het komende jaar blokkeert het 8.463 tickets voor 95 shows. Daarbij zijn naast Post ­Malone ook die van Alex Agnew (30/5-1/6), Elton John (23/5), The Eagles (26/5) en Michael Bublé (3/11).

‘En er komen er nog elke dag bij’, zegt ceo Stefan Esselens. Hij maakt zich sterk dat zijn bedrijf dankzij ‘nieuwe software’ zo’n 170 doorverkopers identificeerde die vanuit het VK, Oekraïne en Israël opereren. Zij kopen tickets aan via de officiële kanalen, en zetten die tegen een meerprijs online via websites als Viagogo. Officieel kosten tickets voor de uitverkochte Sportpaleizen van Agnew bijvoorbeeld tussen de 28 en de 63 euro. Op Viagogo werden donderdag nog 49 tickets tussen 66 en 149 euro aangeboden.

‘Als we vroeger doorverkopers wilden opsporen, was dat tijdrovend, manueel werk’, zegt Esselens. ‘Dankzij een nieuw programma kunnen wij het gedrag van gebruikers op onze site monitoren. Als hetzelfde Oekraïense IP-adres dan met tien verschillende e-mailadressen tickets koopt, weten we dat er iets niet pluis is. De barcodes van de tickets waarbij dat gebeurde, zijn ongeldig gemaakt.’

Terugbetalingen

In eerste instantie worden zo niet de doorverkopers getroffen, maar de nietsvermoedende concertgangers die van hen een ticket kochten. ‘Zij zullen tegengehouden worden aan de deur van het Sportpaleis’, zegt Esselens. ‘Dat wordt geen gemakkelijk gesprek, maar als je weet dat ruim 8.000 fans opgelicht worden, moeten we wel ingrijpen. We gaan mensen wel de kans geven om ter plekke een ­geldig ticket te kopen zodat zij het concert alsnog kunnen bijwonen. Nadien zullen ze worden begeleid bij het indienen van een klacht. We weten bijvoorbeeld dat creditcardmaatschappijen terugbetalingen uitvoeren als wij daar een attest voor uitschrijven. We gaan ons er dus ook niet in 30 seconden vanaf maken. We willen de concertgangers ook enquêteren over waar ze hun tickets precies kochten.’

Daar knelt het schoentje doorgaans, weet ook Esselens. ‘We ­weten dat gedupeerden vaak te goeder trouw handelen. Ze tikken de naam in van het evenement dat ze willen bezoeken en bestellen bij de eerste aanbieder die ze te zien krijgen. Veel mensen staan er niet bij stil dat het niet de officiële ­ticketverkoper is. Door de centen van die tickets terug te vorderen, willen we in de zakken van de doorverkopers zitten. Maar we ­hopen ook op bewustwording bij de concertgangers zelf, om op te letten dat ze hun tickets zeker via de officiële kanalen kopen.’

Post ­Malone

Voor wie wil controleren of hij een geldig ticket bezit, heeft Esselens enkele tips. ‘Kijk naar de naam op het ticket: als die van iemand is die je niet kent, weet je al genoeg. Controleer ook de prijs die je ­betaald hebt tegen de prijs die op het ticket staat. Maar het belangrijkste blijft: als je het ticket niet via Tele Ticket Service kocht, riskeert het niet echt te zijn.’

Rest de vraag: hoe weten Britten of Oekraïeners welke Sport­paleisconcerten in trek zullen zijn? ‘Bij velen bestaat de misvatting dat doorverkopers eerst tickets massaal opkopen voor ze die op Viagogo zetten. Dat is enkel het geval voor bepaalde kleppers – Post ­Malone is er zo eentje. Maar vaak bieden ze eerst een “spookticket” aan op Viagogo, en pas wanneer ze daar een koper voor hebben, schaffen ze een officieel ticket aan. Dat hebben we zelf gemerkt bij een recent concert van Ennio Morricone: daar kochten we tickets via Viagogo, en merkten we dat diezelfde tickets dertig minuten later bij ons aangekocht werden.’