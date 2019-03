De assisenjury heeft zich donderdagavond uitgesproken over de 56 schuldvragen in het proces over de aanslag op het Joods Museum in Brussel. Mehdi Nemmouche werd schuldig bevonden aan viervoudige terroristische moord, zijn kompaan Nacer Bendrer als mededader.

De jury hecht geen geloof aan de complottheorie die de advocaten van het duo als verdedigingsstrategie had gebruikt. Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer riskeren daardoor levenslang. Hun uiteindelijke straf maakt het hof van assisen van Brussel vrijdag bekend.

De jury verklaarde Nemmouche schuldig aan terroristische moord op basis van de waslijst aan bewijzen die zowel uit het dossier als uit de rechtszittingen naar boven kwam. Zo werd Nemmouche opgepakt met een kalasjnikov die gewikkeld was in een laken waarop IS-leuzen stonden. Hij had ook een revolver op zak. Beide wapens bleken gebruikt te zijn bij de aanslag, op de kalasjnikov zat DNA van Nemmouche terwijl zijn vingerafdrukken op de revolver stonden. Een schoenspoor op de deur van het Joods Museum kwam dan weer overeen met de Calvin Klein-schoenen die Nemmouche droeg bij zijn arrestatie.

Voor Bendrer, die de wapens leverde die Nemmouche gebruikte voor die aanslag, was de jury zelfs strenger dan de aanklager. De jury is er namelijk van overtuigd dat hij mededader is, en niet zomaar medeplichtige, zoals het Openbaar Ministerie had gevraagd. Dat betekent dat hij wist wat Nemmouche van plan was, en hulp heeft geboden. 'Zonder de hulp van Bendrer, namelijk het verschaffen van de wapens en de munitie, zou de aanslag niet plaatsgevonden kunnen hebben op de manier waarop die uiteindelijk plaatsvond', zo luidde het.

Ongefundeerde uitspraken

De verdediging van beide beschuldigden had de vrijspraak gevraagd. Volgens hen was Nemmouche het slachtoffer van een complot en een valstrik, maar dat werd door de jury volledig van tafel geveegd. Volgens haar gaf de verdediging geen enkele uitleg over wie dan wel belang zou hebben bij een dergelijke complot, noch over wie het complot dan wel zou hebben uitgevoerd.

Al evenmin kwam er enige uitleg over de manier waarop die mensen ervoor zouden gezorgd hebben dat ze niet ontdekt werden. De verdediging baseerde zich volgens de jury verder op heel bedenkelijke bronnen om een aantal ongefundeerde uitspraken te doen over de slachtoffers en lanceerde enkel een aantal losse hypotheses zonder daar diep op in te gaan.

Dat het om een terreuraanslag ging, bleek volgens de jury dan weer uit het feit dat Nemmouche zelf toegaf dat hij geradicaliseerd was en naar Syrië was gereisd om er deel te nemen aan de jihad. In de opeisingsvideo's op zijn laptop had hij ook aangekondigd Brussel in vuur en vlam te willen zetten.

Vier doden

Bij de aanslag op het Joods Museum, op 24 mei 2014, vielen vier doden: Emanuel en Miriam Riva, een Israëlisch echtpaar, en museummedewerkers Dominique Sabrier en Alexandre Strens.

Het openbaar ministerie had de jury gevraagd Nemmouche schuldig te verklaren voor vier moorden met terroristisch karakter en illegaal wapenbezit. Bendrer moest volgens het openbaar ministerie schuldig verklaard worden als medeplichtige.