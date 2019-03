Vivienne Westwood, nog steeds even punk als vroeger

Een televisieavond propvol documentaires, onder meer over het leven en werk van het Britse mode-icoon Vivienne Westwood, en over het leven van vijf jongeren die omkwamen bij de aanslag op de vlucht MH17.

1 DE REBELLIE VAN VIVIENNE WESTWOOD

NPO 2, 22.55-0.00 uur

Op haar 77ste is Vivienne Westwood nog even flamboyant en eigenzinnig als 55 jaar geleden. Ze staat bekend om haar subversieve en originele kijk op de Britse mode. Kleine disclaimer wel: deze docu over haar leven en werk is alleen te bekijken met stiletto’s.

2 COLD CASE

VTM, 21.40-22.40 uur

Komen we eindelijk te weten wie de 20-jarige Sally Van Hecke vermoord heeft? Tot nu toe slaagden de makers er niet in om onomstotelijk aan te tonen dat Claudy Pierret de dader was. Kan de eerste Vlaamse true crime-reeks zijn belofte alsnog waarmaken? Of laten we het politiewerk in het vervolg weer gewoon aan de politie?

3 BREAK FREE

NPO 3, 20.55- 21.40 uur

Chris Zegers maakt reportages over jonge mensen die op avontuur gingen in het buitenland en daarbij op tragische wijze om het leven kwamen. Dit seizoen portretteert hij vijf MH17-slachtoffers.

4 TERZAKE

CANVAS, 20.00 uur

In Senegal wordt een ‘groene muur’ gebouwd tegen de ‘verwoestijning’. Stijn Vercruysse vertelt waarom.