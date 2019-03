Messi maakt comeback bij Argentijnse nationale ploeg

Lionel Messi zal op 22 maart weer tussen de lijnen staan voor de Argentijnse nationale ploeg. Dat meldt de Spaanse krant AS.

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni heeft donderdag zijn selectie bekendgemaakt voor de vriendschappelijke interlands tegen Venezuela (22 maart in Madrid) en Marokko (26 maart in Tanger). In die selectie zit voor het eerst sinds de Wereldbeker in Rusland opnieuw Lionel Messi. De aanvaller van Barcelona zette zijn interlandcarrière na het tegenvallende WK op een laag pitje, maar maakt nu zijn wederoptreden. Het is niet duidelijk of Messi zich nu opnieuw helemaal beschikbaar stelt voor de Albicelestes.

Naast Messi zit met Matias Suarez (ex-Anderlecht, nu River Plate) nog een opvallende naam in de kern van Scaloni. Het is voor de voormalige Gouden Schoen zijn eerste oproep voor de Argentijnse nationale ploeg.

Argentinië ging er op het WK in Rusland in de achtste finales uit tegen Frankrijk (4-3), dat zich later in het toernooi tot wereldkampioen zou kronen.