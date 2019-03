Volleybalclub Par-ky Menen ziet coach Ratko Peris naar Franse hoogste klasse vertrekken

Een dag nadat Par-ky Menen zich kon plaatsen voor de Final 4, valt er ook minder nieuws te rapen bij de club. Coach Ratko Peris verlaat Par-ky Menen namelijk na dit seizoen en gaat aan de slag in de Franse hoogste klasse. Dat maakt de club donderdagnamiddag bekend.

Peris was aan zijn derde seizoen bezig bij de grensploeg. Vorig jaar verlengde hij, ondanks aanbiedingen andere aanbiedingen, nog zijn contract bij Par-ky Menen. Dat het nieuws nu bekendgemaakt wordt, heeft alles te maken met de komende Final 4- wedstrijden. Peris en Menen hopen om de club zo tijd genoeg te geven een waardige opvolger te zoeken. Voor Ratko Peris bij Menen aan de slag ging, coachte hij in de Franse tweedeklasser Alès. toen de club in 2016 failliet ging, maakte hij de overstap naar Par-ky Menen.

“De club houdt zich eraan zijn coach te bedanken voor de voorbije drie jaar. Dat trainers en spelers in het tussenseizoen van club wisselen, is eigen aan de sport. De play-offs die op 16 maart starten, zijn echter een uitgelezen kans om Ratko een afscheid door de grote poort te gunnen”, luidt het op de website van de club.

Menen is wel nog steeds op zoek naar extra sponsors. In januari maakte hoofdsponsor en voorzitter Pierre Vandeputte bekend dat hij ermee zou stoppen, waardoor de club een serieus financieel gat moet zien te vullen. Par-ky meldt nu ook dat er achter de schermen hard gewerkt wordt en er al kleine resultaten werden geboekt. Voor officiële bekendmakingen wil de club wachten op voldoende garanties.