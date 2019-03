De Nederlander Maarten Reijnders is niet vies van complottheorieën. Ooit schreef hij er zelfs een boek over: Complotdenkers. In zijn nieuwste uitgave, Dat was niet de bedoeling (Spectrum), gaat hij gewoon ...

Dat aids kon uitgroeien tot een wereldwijde epidemie, is de schuld van de Belgen in Belgisch Congo, schrijft een Nederlandse journalist in een nieuw boek. Daarin heeft hij helemaal gelijk, alleen vertelt hij daarmee ook helemaal niets nieuws.

De Nederlander Maarten Reijnders is niet vies van complottheorieën. Ooit schreef hij er zelfs een boek over: Complotdenkers. In zijn nieuwste uitgave, Dat was niet de bedoeling (Spectrum), gaat hij gewoon op zijn elan door, zou je denken als je zijn verhaal leest over hoe Belgische koloniale heersers in Congo het bedje zouden hebben gespreid voor de verspreiding van het aidsvirus over de wereld.

Door Congolese mannen die in Leopoldstad (het huidige Kinshasa) werk kwamen zoeken, te verplichten hun vrouwen in hun dorpen achter te laten, zouden ze de prostitutie in de hoofdstad in de hand hebben gewerkt. De vele wisselende contacten zouden de Congolese hoofdstad tot een brandhaard van aids hebben gemaakt, en ook de verspreiding van andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) hebben vergemakkelijkt.

Dat prostituees die zich met geslachtsziektes in het koloniale ziekenhuis aanboden, vervolgens door Belgisch personeel met niet-steriele injectienaalden werden behandeld, zou de verspreiding van hiv nog eens extra hebben bevorderd.

Van jager naar epidemie

Se non è vero, è ben trovato? Geenszins. Het verhaal van Reijnders is geen complottheorie, maar vertelt gewoon de waarheid. Tegelijkertijd is het ook geen nieuws. Vijf jaar geleden al documenteerden Leuvense onderzoekers hoe de Belgische kolonisator het aidsvirus (hiv) vanuit Leopoldstad over de wereld hielp te verspreiden.

Het virus was daar in het begin van de vorige eeuw terechtgekomen vanuit Kameroen, waar ooit een jager op chimpansees geïnfecteerd moest zijn geraakt met een voor mensapen onschuldig virus, dat bij mensen evenwel aids bleek te veroorzaken. Rond het jaar 1920 trok de jager, of een dorpsgenoot die via hem besmet was geraakt, naar Leopoldstad om rubber of ivoor te verhandelen. Daar gaf hij de virusbesmetting door.

Het vervolg van het scenario beschreven de wetenschappers uit Leuven en Oxford in 2014 in een bloedstollend verhaal in het topblad Science. Een bepalende rol bij de verspreiding van het virus speelde het uitgestrekte Congolese spoorwegennet, dat de Belgische kolonisator had laten aanleggen om delfstoffen vanuit alle hoeken van het land naar de Atlantische kust te brengen – Leopoldstad was in die tijd een van de best ontsloten Afrikaanse hoofdsteden.

Uit koloniale archieven blijkt dat in 1922 jaarlijks 300.000 Congolezen de trein namen en in 1948 meer dan een miljoen. En het aidsvirus reisde met hen mee. Rond 1937 had het virus Lubumbashi (het toenmalige Elisabethstad) in het uiterste zuiden van het land bereikt en twee jaar later de diamantstad Mbuji Mayi. In 1953 arriveerde hiv in Kisangani (Stanleystad) in het noordoosten van Belgisch Congo. En eenmaal de uithoeken van het land bereikt, lag de weg naar de buurlanden open.

Overzeese verspreiding

Ook bij de oversteek van de Atlantische Oceaan heeft de Belgische kolonisator een rol gespeeld, hebben de Leuvense onderzoekers kunnen afleiden uit de analyse van gearchiveerde koloniale Congolese bloedstalen. Zoals Reijnders in zijn boek beschrijft, schakelde de epidemie in de jaren vijftig een versnelling hoger, toen door de gebrekkige sterilisatie van injectiespuiten in een soa-kliniek prostituees massaal met hiv besmet raakten.

Dat zij het virus op hun beurt aan hun klanten doorgaven, leidde tot een exponentiële stijging van het aantal besmettingen. Zo kon het virus makkelijker oversteken naar de westerse wereld: via gezondheidswerkers die in de jaren zestig uit Haïti naar Congo kwamen, daar het virus opdeden en het in 1964 weer mee naar huis namen. Ze zouden later Amerikaanse toeristen aansteken, die het virus op hun beurt mee naar de VS namen.

Vanaf dan hadden de Belgische kolonisten niet langer een rol in het verhaal en werd de verdere verspreiding van het aidsvirus vooral het werk van Amerikaanse homoseksuelen. Ook dat deel van het rondje ‘Verover de aarde’ door het aidsvirus werd in kaart gebracht door het Leuvense onderzoeksteam, onder leiding van Philippe Lemey. Wat we nog niet weten, is hoe en wanneer het virus vanuit de VS de oversteek heeft gemaakt naar de rest van het Amerikaanse continent, en welk traject het heeft afgelegd van de VS naar Europa, Azië en Australië. Dat de Belgen ook dáár de hand in hebben gehad, is onwaarschijnlijk.