Je moet het maar kunnen: 55 minuten te laat aan je optreden beginnen en het ongenoegen in de zaal op een paar minuten laten vergeten. Op het grote scherm werden in een aan Black Panther schatplichtig filmpje zwaarden uit rotsen getrokken en gleed de camera door groene Afrikaanse valleien. Er was ook een overdaad aan Japanse bloesems, maar ‘less is more’ is nooit het motto geweest van Nicki Minaj. Terwijl we dat bedachten, kendo’den haar dansers het podium op en verscheen de Queen, zoals ze zich sinds haar vierde plaat laat noemen, in een gouden korset.

Wie popkoninginnen als Katy Perry aan het werk heeft gezien, weet hoezeer kostuum- en decorwissels de vaart uit een show kunnen halen. Maar Minaj hield dat stoeipakje aan en het decor bestond grosso modo uit dat scherm, zodat haar uitstekende dansers ruimte hadden. Hoogstens werd een decorstuk aangesleept, zoals het bed waarop ze ‘Feeling myself’ rapte.

Flow als kauwgom

Haar rivale Cardi B mag dan wel de Grammy voor beste hiphopalbum hebben weggekaapt, Minaj blijft een van de opwindendste rappers die je kunt horen, of live aan het werk zien. Haar flow is als kauwgom van een goed merk: ze rekte of popte zoals het haar beliefde, plooide sarcasme of verdriet rond lettergrepen en was altijd in controle van het tempo - dat ze mooi synchroon was met haar veelzijdige drummer, was natuurlijk meegenomen.

Het tempo lag ook hoog omdat ze uit de ongeveer 40 (!) songs van de set maar een strofe of refrein plukte. Van de opener ‘Majesty’ behield ze de plechtige piano en zang van Labrynth, niet de turborap van Eminem. Een geestverwant, nochtans, wegens die overdreven snelheid en hun voorliefde om in de huid van een alter ego te kruipen. Wie enkel de schaarsgeklede, plastisch opgepompte Nicki kent die explicit lyrics spuit (de vuile praat van Nicki staat wel op hoog niveau), mist de Harajuki Barbie met haar fluisterstemmetje (Nicki’s Japanse fase, vandaar die bloesems) of de blonde relnicht Roman Zolanski. Op Queen domineert de stem van Chun Li, een brutaal opdondertje dat ook haar stem opdrong aan het begin van deze show, met vinnige versies van ‘Hard white’, ‘Only’ of ‘Beez in the trap’.

Zwart gat

Minaj sloot de eerste helft af door met dj Boof nummers uit de oude doos op te vissen. Na Kanye Wests ‘Monster’, nog altijd geestig, vielen we in een zwart gat, en dat is geen toespeling op La Minaj’ indrukwekkende rondingen. Voorprogramma Juice Wrld mocht veertig minuten vullen. Beginnende artiesten hebben steeds minder zin om zich in te kopen in een tournee, omdat het publiek toch niet naar het voorprogramma komt. Het is voor managers dus een interessant experiment om van het voorprogramma een tussenprogramma te maken.

Het bleek ook een experiment dat niet voor herhaling vatbaar is. Juice’ mc Mike P zocht in het halfduister minutenlang naar de ‘aan’-knop van zijn console. Juice zong vals. Hun filmpjes zagen er na de HD van Minaj uit als een game uit de jaren tachtig. Het leukste aan hun set was de intro van ‘Lucid dreams’. Als een sample van Sting het beste van je set is, ben je als rapper niet goed bezig.

Van alles wat

Na Juice Wrld was het alweer rondschuifelen in het donker, voor de lichten aanfloepten boven een techno-decor: tijd voor de David Guetta-shit als ‘Turn me on’ en ‘Where them girls at’, die Minaj helaas ook heeft gemaakt. Ja, ‘Whip it’ en ‘Starships’ zijn ook platte house, en daar gingen we op uit ons dak, maar de lat lag voelbaar lager dan vóór het tussenprogramma.

De kostuumwissels volgden elkaar nu snel op en de coherentie die de eerste helft zo opwindend maakte, was helemaal zoek. Na het kwartiertje house kwamen vijf ballads, waarvan alleen het zwoele ‘Come see about me’ ons niet dood verveelde. De eindspurt werd ingezet met ‘Ganja burn’, een van de beste nummers van Queen, maar wie beslist heeft die gewoon op tape te laten horen, heeft niks begrepen van het livegebeuren.

Maar goed, ‘Bed’, met Ariana Grande, ‘Chun Li’ en het onverwoestbare ‘Superbass’ zetten er een mooi punt achter. Het was twintig voor twaalf. Om ons heen werd Facebook Event duchtig geconsulteerd door concertgangers die nog terug in Oostende, Mechelen of Doornik wilden raken.

Heeft Minaj twee regisseurs in dienst voor deze tournee? Zo ja, kan ze die van de tweede helft ontslaan, en hem/haar vragen om Juice Wrld een lift te geven naar zijn repetitiehok? Wat ons betreft, beperkt ze zich tot dat eerste stuk. Soms is less gewoon more.

Nicki Minaj, gezien in Paleis 12, Brussel, op 6 maart