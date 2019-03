Wie verwachtte dat Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) deemoedig het hoofd zou buigen, nadat ze kritiek had gekregen over haar uitspraken over toiletten voor transgenders, onderschat de nieuwe voorzitter ...

De voorzitster van de CDU pikt het niet dat haar carnavalsgrap over transgenders verkeerd is gevallen. ‘Als we zo verkrampt reageren, dan zullen we een deel van onze cultuur verliezen’.

Wie verwachtte dat Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) deemoedig het hoofd zou buigen, nadat ze kritiek had gekregen over haar uitspraken over toiletten voor transgenders, onderschat de nieuwe voorzitter van de christendemocratische partij CDU. Ze had vorige vrijdag voor een carnavaleske rechtbank van narren verklaard dat die toiletten dienen voor mannen die niet weten of ze nog mogen rechtstaan of ze al moeten gaan zitten.

Haar critici vonden het jammer dat AKK ‘platte humor op de kap van minderheden’ had gebruikt. Gisteren gaf ze in een speech in Demmin haar criticasters lik op stuk: ‘Als we zo verdergaan, dan verliezen we iets zeer waardevols in onze samenleving, met name de traditie van carnaval en kleinkunst waar men – juist daar – niet elk woord op een goudschaaltje moet afwegen’, zei ze. ‘Als we daar zo verkrampt mee omgaan, dan gaat een deel van onze cultuur kapot.’

Leven en laten leven

Ze was pas echt op dreef toen ze over de kindertuin in Hamburg begon. Daar waren kinderen die als indiaan verkleed waren, terug naar huis gestuurd. AKK haalde nog enkele voorbeelden aan die volgens haar aantonen hoe verkrampt de Duitsers tegenwoordig met alles omgaan. ‘Dat is toch waanzinnig, hoe wij daar mee omgaan’, zei ze.

‘Ik wil een land waar kinderen cowboy en indiaan kunnen spelen, waar ze met poppen en Lego mogen spelen, zonder dat ze als driejarig kind te horen krijgen dat ze politiek correct moeten zijn.’ Het waren woorden die de CDU-leden in Demmin graag hoorden, omdat haar verhaal overeenstemt met de wijze waarop zij naar de wereld kijken: leven en laten leven. ‘Maar dat motto is de laatste jaren niet meer van toepassing’, zei AKK.

Partijlijn naar rechts

Met de komst van Kramp-Karrenbauer is de CDU een beetje naar rechts opgeschoven. De partij heeft serieuze klappen gekregen nadat Angela Merkel in 2015 de grenzen openzette voor de vele vluchtelingen en aan de Duitsers vertelde dat het land het wel zou ‘schaffen’. Ook het wetsontwerp dat Merkel tijdens de kiescampagne uit het niets toverde om het homohuwelijk te legaliseren, werd niet in alle CDU-kringen goed onthaald: het was té links, té liberaal.

AKK wil de klok een beetje terugdraaien en de partijlijn weer dichter bij het gedachtegoed van de stamboekchristendemocraten brengen. Met haar aanval op het politiek correct denken, wil ze dat de weifelende CDU-zielen zich in de partij weer thuis voelen.

Geen indianenpakje

In een kindertuin in Hamburg werden kinderen die zich als indiaan verkleed hadden, terug naar huis gestuurd. Enkele dagen voor de verkleedpartij hadden de kinderen een briefje mee naar huis gekregen waarop stond: ‘Wij vragen aan de ouders om bij de keuze voor het kostuum voor de kinderen er rekening mee te houden dat ze geen stereotypen bevestigen’. Volgens lokale media stonden sjeik-kostuums op de verboden lijst, naast pakjes die spotten met geslacht, huidskleur of cultuur. De kleuterschool volgde de aanwijzingen die eerder in een vakblad waren verschenen en die indianenpakjes ‘not done’ vonden. ‘Het begrip indiaan werd door de kolonialen van Noord- en Zuid-Amerika aan de lokale bevolking opgedrongen en staat dus voor de brutale vernietiging van een groot deel van deze bevolkingsgroep’.