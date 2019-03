De populairste straat op Instagram vind je in Parijs

Pastelkleurige muren zijn een hit op Instagram. Dat hebben de bewoners van de Rue Crémieux in Parijs ook al mogen ondervinden. Ze vragen het stadsbestuur om op te treden tegen de horden toeristen die hun straat overspoelen.

De huizen in de Rue Crémieux, een smal straatje in het twaalfde arrondissement nabij Place de la Bastille, kregen dik twintig jaar geleden een make-over. De toenmalige bewoners spraken af om hun huis elk in een pasteltint te schilderen. Intussen hebben ook Instagram-gebruikers het autovrije straatje ontdekt, waardoor de rust er ver te zoeken is.

‘Wanneer we aan tafel gaan om te eten, staan er mensen voor de deur foto’s te nemen. Rappers staan soms twee uur lang een videoclip te film onder ons raam, of vrijgezellenfeestjes staan een uur lang te schreeuwen. Het is uitputtend’, vertelde een van de bewoners aan het radiostation France Info.

Onder de hashtag #ruecremieux staan meer dan 30.000 posts, en er is zelfs een Instagram-account (opgericht door de bewoners zelf om het gedrag aan de kaak te stellen) die foto’s verzamelt van de gekste dingen die mensen doen met de kleurrijke huisjes als achtergrond, van yogaposes tot gekke dansjes.

De bewoners hebben het gehad met de toevloed aan toeristen en vragen het stadsbestuur om een poort te plaatsen zodat de straat ’s avonds en tijdens het weekend kan worden afgesloten, evenals tijdens zonsopgang en zonsondergang, momenten die de voorkeur genieten voor een Instagram-fotoshoot.