Ongehoord. 'Je moet bij een dier niet bang zijn dat hij naast je gaat zitten op de bus en vertelt over zijn vakantie'

Ook deze week passeerden er weer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

'Nu ben ik even in twijfel wat ik moet doen, want euhm … dit is een cover … van Michael Jackson. Dus ik ben verplicht om even te zeggen dat Michael Jackson verschillende aanklachten tegen hem heeft lopen.'

'En iedereen die zich schuldig voelde bij het beluisteren van de tekst van dit nummer, “helpless like a baby, sensual disguise, I can’t help but love you, it’s getting better all the time” dat soort dingen. Het heeft niets met Michael Jackson te maken, want het is een nummer geschreven door Stevie Wonder en Susaye Green.’'