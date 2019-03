Vrouwen aan de macht: de strijd die nog niet is gestreden

Je kunt er gif op innemen dat politieke partijen minstens één keer per jaar, zo ergens rond Internationale Vrouwendag, een batterij vrouwvriendelijke maatregelen voorstellen. Anno 2019 lijkt er een (centrumlinks) opbod aan de gang om tot gendergelijke regeringen te komen. Net omdat zo veel partijen ermee inzitten, of zeggen dat ze ermee inzitten, is het best verbazend dat we het steeds slechter doen op de Global Gender Gap Index.

De Vlaamse regering doet het met drie vrouwen op negen ministers iets beter dan haar federale tegenhanger (drie op dertien), maar alleen in de Brusselse regering (vier op acht) zijn de vrouwen niét ondervertegenwoordigd. Dat moet beter, vinden verschillende partijen. Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag struikelen ze over elkaar om een streefdoel naar voren te schuiven.

‘In alle regeringen moeten evenveel mannen als vrouwen zitten’, vindt bijvoorbeeld de PS. Voorzitter Elio Di Rupo heeft twintig maatregelen klaar voor de strijd voor gelijkheid tussen man en vrouw, pariteit onder ministers is daar één van. Di Rupo wil die pariteit in de Grondwet schrijven, zodat ze niet berust op ‘une simple volonté’. Daarnaast pleit zijn partij ook voor een minister van Vrouwenrechten (m/v/x) op elk beleidsniveau. ‘Doorheen de geschiedenis zijn het telkens de socialisten geweest die aan de kar hebben getrokken voor gelijkheid en vrouwenrechten, we zullen dat blijven doen want de strijd is nog niet gestreden’, stelt de PS-voorzitter vast.

Bij de Vlaamse zusterpartij SP.A houdt men het, opvallend, op 40 procent vrouwen in alle regeringen, schepencolleges en bestendige deputaties vanaf 2024. Ook grondwettelijk verankerd. De SP.A dient op 8 maart een wetsvoorstel in om het quotum op de agenda te zetten. Het initiatief komt van de socialistische vrouwenbeweging Zij-kant, onder leiding van Inga Verhaert. ‘Niet alleen omdat het anno 2019 gewoon niet meer kán dat er zo weinig vrouwen in de regering zitten, maar ook omdat je met meer vrouwen erbij tot beter, evenwichtiger beleid komt.’

Volgens SP.A-woordvoerder Conner Rousseau is 40 procent vooral een cijfer dat hoger ligt dan vandaag. ‘Belangrijker dan het cijfer is het idee erachter. We willen een scheve situatie rechttrekken, want er zijn meer talentvolle vrouwen dan degenen die vandaag een topfunctie bekleden. Je moet geen vrouw zijn om goed te zijn, maar als je goed bent, mag je vrouw-zijn geen obstakel vormen om door te stoten.’

De federale ploeg in de zomer van 2016. We tellen vier vrouwen. Foto: belga

Gendertoets of Grondwet

Het moet gezegd: lang vóór de jaarlijkse Vrouwendag in zicht kwam, zette Open VLD het thema al op de kaart. Vicepremier Alexander De Croo – die als één van de eersten op de ‘SheDecides-kar’ sprong en vorig jaar het boek ‘De Eeuw van de Vrouw’ schreef – zei eind 2017 dat een volgende regering evenveel mannen als vrouwen zou moeten tellen, niet veel later sprong zijn voorzitster Gwendolyn Rutten mee op de kar. In haar Nieuwjaarsboodschap van 2018 nam ze de eis expliciet op.

Is het een eis? Veeleer een streefdoel, zo blijkt. ‘We vragen aan alle partijen dit ernstig te nemen en daar een afspraak over te maken, dan is er geen wet nodig’, laat Open VLD-woordvoerder Thomas Vanwing weten. ‘Open VLD zal bij regeringsdeelname kiezen voor een genderevenwicht, en we verwachten dat dus ook van de coalitiepartners.’

Als de veelbesproken ‘blauw-groene as’ werkelijkheid wordt, moeten de liberalen zich geen zorgen maken: Groen schuift vandaag een absolute pariteit (50 procent vrouwen) in regering én kernkabinet naar voren. Pariteit als in ‘quota’. ‘De regering moet een afspiegeling zijn van de bevolking. Alleen zo kunnen we werk maken van een vrouwvriendelijk beleid’, luidt het. Volgens Kamerlid Evita Willaert van de Groen-Ecolo-fractie mist de huidige regering de empathie om de gevolgen van haar beleid op vrouwen in te schatten. ‘Een hele reeks socio-economische maatregelen van deze regering treft vrouwen onevenredig hard, zoals de verstrengde toegang tot een inschakelingsuitkering en het snijden in de uitkering van mensen die onvrijwillig deeltijds werken.’ De partij roept de regering op om de gendertoets eindelijk serieus te nemen.

Op Open VLD na blijft het aan de kant van de regering evenwel oorverdovend stil. De MR en CD&V, twee partijen die niet echt uitblinken in het aanstellen van vrouwelijke ministers, reageren niet. Ook voormalig regeringspartij N-VA laat de kelk aan zich voorbijgaan.

In een recent interview met deze krant reageerde Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) wel even op het feit dat haar partij weinig vrouwelijke lijsttrekkers heeft, een man benoemde in de Nationale Bank (namelijk Steven Vanackere) en een man koos als opvolger van ex-minister Joke Schauvliege (namelijk Koen Van den Heuvel). ‘Ik aanvaard de kritiek van Vrouw&Maatschappij (de vrouwenbeweging van CD&V, red.) en als we erbij zijn bij de volgende regeringsvorming, zullen we goed moeten kiezen. Het is wat mij betreft niet alleen een vrouwenkwestie, maar ook een generatiekwestie.’

Global Gender Gap Index

Groen wijst op de achteruitgang in de Global Gender Gap Index, die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen meet in 149 landen op het vlak van toegang tot de arbeidsmarkt, onderwijs, macht (politieke invloed) en gezondheidszorg. Hoe hoger je staat, hoe ‘gelijker’ man en vrouw zijn. In 2014 stond België in die ranking op plaats tien, vandaag op plaats 32.

Kamerlid Evita Willaert: ‘Uit de Gender Gap Index blijkt ook dat vrouwen op het vlak van politieke macht nog slechter scoren (plaats 39) dan het landelijke gemiddelde (32). Vooral door het lage aantal vrouwelijke ministers en het feit dat ons land nog geen vrouwelijke regeringsleider heeft gekend (behalve Laurette Onkelinx en Marie Arena, beide PS, die ooit minister-presidente waren van de Franse gemeenschapsregering, red.).’

Het zou na 26 mei wel eens kunnen keren, aldus De Standaard. In een korte vooruitblik begin januari voorspelde de krant dat 2019 het jaar wordt van een vrouwelijke regeringsleider. Daarbij komt Hilde Crevits (CD&V) in het vizier, maar ook Zakia Khattabi (Ecolo) in Brussel, of wie weet Gwendolyn Rutten (Open VLD) of Meyrem Almaci (Groen) op federaal niveau.