Europees Hof: ‘Studies over glyfosaat moeten openbaar gemaakt worden’

Het Europees Voedselagentschap (EFSA) moet de studies over de mogelijke toxiciteit van onkruidverdelger glyfosaat openbaar maken. Dat besliste het Europees Hof van Justitie.

‘Een belangrijke overwinning in de strijd om meer transparantie’, zegt Bart Staes, EU-parlementslid voor Groen over de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Het Hof besliste dat alle studies die aan de basis lagen van de beslissing om glyfosaat toe te laten op de Europese markt, openbaar moeten worden gemaakt. Glyfosaat, het werkzame bestanddeel in onder meer onkruidverdelger Roundup, kreeg in 2017 een nieuwe Europese vergunning voor vijf jaar. Maar de studies waarop het Europees Voedselagentschap zich baseerde om de vergunning te geven waren geheim. .

Daarop stapte Bart Staes, met drie Groene collega-parlementsleden naar het Europees Hof met de eis dat alle studies toch openbaar moeten worden gemaakt. Het Hof geeft hen nu gelijk. ‘Omdat de informatie over de invloed op het milieu van hoger openbaar belang is dan de bescherming van de commerciële belangen van de betrokken bedrijven’, aldus het Hof. ‘Het belang van het publiek bij toegang tot informatie over uitstoot in het milieu bestaat er juist in niet alleen te vernemen wat er in het milieu vrijkomt of voorzienbaar zal vrijkomen, maar ook te begrijpen hoe het milieu door de uitstoot in kwestie zou kunnen worden aangetast.’

Belangrijk is dat de beslissing onmiddellijk van toepassing is en dat ze niet alleen geldt voor glyfosaat maar voor alle pesticiden die in de toekomst op de markt zullen komen of die een nieuwe verlenging moeten aanvragen.

EFSA: ‘Belangrijke uitspraak’

Het EFSA wil nog niet ingaan op concrete vragen over de beslissing van het Hof, maar laat wel weten dat het de beslissing verwelkomt. ‘De uitspraak is belangrijk omdat het de EFSA een richtlijn biedt hoe het EU-wetgeving moet interpreteren als het publiek toegang vraagt tot documenten.’, aldus de woordvoerder van het EFSA.

Het Voedselagentschap geeft niet aan dat het in beroep zal gaan tegen de uitspraak. Staes verwacht dat ook niet. ‘Wij hebben altijd gezegd dat onze rechtszaak niet tegen hen gericht was. Het EFSA reageerde dat het Hof de krijtlijnen zal bepalen waarbinnen ze kunnen werken. Dat is nu dus duidelijk.’

De producenten van pesticiden kunnen niet in beroep gaan omdat ze geen betrokken partij zijn in het proces.

Volgend jaar moeten de producenten van glyfosaat een nieuwe aanvraag indienen om hun product nog op de Europese markt te mogen verkopen. De toelating loopt af in 2022.