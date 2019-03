Nieuwe stimulans van ECB

Er komt dit jaar geen renteverhoging meer, zegt de ECB. Wel komt er een nieuw rondje goedkoop geld voor de banken.

De monetaire beleidsmakers van de ECB nemen twee maatregelen om de inzakkende economische conjunctuur in Europa op te peppen. Ten eerste wordt in september een derde ronde van goedkope bankleningen beschikbaar gesteld. Deze leningen worden aangeduid met het letterwoord TLTRO (spreek uit: teltro). Ze krijgen een looptijd van twee jaar. Hiermee wil de ECB voorkomen dat de banken minder scheutig zouden worden met krediet. Ze moeten de vorige ronde TLTRO-leningen immers binnenkort terugbetalen.

De tweede maatregel betreft de zogenaamde forward guidance: de toekomstige voornemens over het rentebeleid. Voor het eerst erkent de bank dat een renteverhoging voor dit jaar er niet meer inzit. Tot voor kort liet de ECB de mogelijkheid open dat er in de tweede jaarhelft een verhoging mogelijk zou zijn. De financiële markten hadden via de koers van de afgeleide producten al laten weten daar niet in te geloven.

De ECB lijkt zich nu duidelijk zorgen te maken over de inzakkende conjunctuur. Bij de vorige vergadering, in januari, was er nog ruimte voor twijfel. De beleidsmakers hielden er rekening mee dat het om een tijdelijke rimpel zou kunnen gaan een opgaande lijn. Nu lijkt de bank ervan uit te gaan dat de trend wel degelijk gekeerd is.