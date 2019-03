Calvin Klein keert voorlopig niet terug naar de catwalk

Nadat het contract met de Belgische modeontwerper Raf Simons werd opgezegd, had Calvin Klein geen collectie om te tonen tijdens de modeweek in New York. Maar ook komende seizoenen zal er geen catwalkshow worden georganiseerd.

Calvin Klein staat voor grote veranderingen en daar gaat banenverlies mee gepaard. Het Amerikaanse modelabel trekt finaal de stekker uit de prêt-à-porter-lijn, die door Raf Simons was herdoopt naar Calvin Klein 205W39NYC, naar het adres van het huis.

Nadat het contract met de Belg na nog geen twee jaar werd stopgezet door dalende verkoopcijfers willen de Amerikanen een andere richting uit. De kleding van de prêt-à-porter-lijn werd vaak te duur bevonden door trouwe klanten, die afhaakten.

Zonder prêt-à-porter-lijn komen er (voorlopig) ook geen catwalkshows meer tijdens de New Yorkse modeweek, waar Calvin Klein sinds 1994 was uitgegroeid tot een vaste waarde.

Een woordvoerster voor Calvin Klein benadrukt dat het bedrijf high-end mode niet de rug toekeert. Er wordt volop gezocht naar een nieuwe hoofdontwerper die de creatieve kant van het bedrijf op zich wil nemen, klinkt het. Naast prêt-à-porter is er ook nog denim, ondergoed en parfum, waarmee het modelabel zijn pijlen richt op een breder publiek.

Door de beslissing verliezen honderd mensen hun job: vijftig werknemers in New York en vijftig in Milaan, waar het kantoor ook meteen wordt opgedoekt. In januari raakte ook al bekend dat de flagshipstore in Manhattan werd gesloten.