Nadat er woensdag in Grenoble een stille mars werd georganiseerd voor de twee tieners die er stierven toen ze vluchtten van de politie, vonden er ’s avonds weer rellen plaats. Auto’s werden in brand gestoken en de politie werd bekogeld met molotovcocktails en stenen.

De vrede in de wijk Mistral, een quartier chaud in de Franse stad Grenoble, was van korte duur. Na drie dagen van geweldadigheden bracht een ‘witte mars’ even stilte. De familie van Adam Soli (17) en Fatih Karakuss (19) liep vooraan een optocht met zo’n 1.500 deelnemers om de twee tieners te herdenken die zaterdag omkwamen bij een politieachtervolging.

Toen de twee met een gestolen motorscooter zonder nummerplaten probeerden te vluchten van een anoniem politievoertuig van de antibanditisme-brigade (BAC), botsten ze met een autobus. Soli en Karakuss, die geen van beiden een helm droegen, overleden ter plaatse. Het parket behandelt het incident voorlopig als een ongeval, maar in de wijk waar de tieners woonden, wordt gesproken van een ongeoorloofd politieoptreden.

Twee personen opgepakt

Na de mars liep het woensdagavond toch weer uit de hand in de wijk Mistral. Verschillende auto’s werden omvergeworpen en in brand gestoken. Vanop de appartementsgebouwen werd de politie bekogeld met stenen en molotovcocktails.

De politie was met veel volk aanwezig in de wijk, en fouilleerde jongeren in de gemeenschappelijke delen van verschillende woontorens. Twee personen werden opgepakt omdat ze gevaarlijke objecten zoals messen of jerrycans met benzine bij zich hadden.

De incidenten in Grenoble doen denken aan de rellen van 2005 in Parijs. Jongeren gingen daar in de voorsteden wekenlang in de clinch met de politie, tot zelfs de noodtoestand werd uitgeroepen. Ook toen lag een dodelijk ongeval van twee tieners aan de basis van de onrusten. Zyed Benna en Bouna Traoré dachten dat ze door de politie achtervolgd werden, en verstopten zich in een elektriciteitscentrale, waarbij ze geëlektrocuteerd werden.