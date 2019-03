Google roept op om zo snel mogelijk Chrome-browser te updaten tegen gevaarlijke bug

Google heeft in zijn Chrome-browser een fout ontdekt met een 'hoog' risico. Dat heeft de internetgigant zelf meegedeeld. Gebruikers wordt daarom gevraagd om 'onmiddellijk' hun browser te updaten.

Google is erachter gekomen dat hackers mogelijk misbruik hebben gemaakt van een bug in zijn Chrome-internetbrowser. Justin Schuh, die binnen Google verantwoordelijk is voor de veiligheid van Chrome, vroeg Windows- en Mac-gebruikers op Twitter, in wat hij zelf 'een #PSA (Public Service Announcement)' noemde, om de update 'onmiddellijk' uit te voeren.

Volgens Google gaat het om een zogeheten ‘use-after-free’-probleem, die inwerkt op de manier waarop een web-applicatie omgaat met het computergeheugen. Er kunnen zo schadelijke programma's op een computer geïnstalleerd worden, die daardoor slecht kan gaan functioneren of zelfs crashen.

Wie wil controleren of de update geïnstalleerd is, kan in de browser op de drie puntjes klikken in de rechterbovenhoek. Kies 'Help' en dan 'Over Google Chrome'. Chrome opent dan een venster waarop informatie te vinden is van uit te voeren updates.