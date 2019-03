Mark Demesmaeker krijgt het aan de stok met Spaanse radicaal-rechtse partij Vox

Het Europees Parlementslid voor N-VA klaagt aan dat het Europees Parlement de Catalaanse separatisten ‘om veiligheidsredenen’ niet aan het woord laat, maar wel een forum biedt voor de Spaanse radicaal-rechtse partij Vox.

Mark Demesmaeker, die voor N-VA in het Europees parlement zetelt, kreeg er gisteren serieus van langs op het einde van een conferentie over de toekomst van Catalonië. Het was op het einde van de meeting tot een heftige woordenwisseling gekomen tussen hem en Javier Ortega Smith, de secretaris-generaal van de radicaal-rechtse partij Vox.

Javier Ortega Smith noemde de Catalaanse separatisten criminelen Foto: EPA-EFE

Ortega Smith was met een delegatie van de partij, op vraag van de Poolse conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid naar het EP gekomen, om hun visie op de onafhankelijkheidsstrijd van Catalonië te geven. Ortega Smith is ook de advocaat van Vox die zich in het proces tegen de Catalaanse separatisten burgerlijke partij heeft gesteld. Ortega Smith zei dat de separatisten criminelen zijn die de eenheid van Spanje in gevaar brengen. In zijn betoog haalde hij ook nog uit de multiculturele samenleving en de open grenzen van Europa. Met de woorden ‘Viva Europa, Viva España, Puigdemont en prison’, sloot Ortega Smith zijn toespraak af.

Toen Demesmaeker in de laatste tien minuten van de conferentie het woord vroeg, zei hij dat de wijze waarop Vox de Spaanse Grondwet interpreteert, doordrenkt is met het gedachtegoed uit de franquistische periode. Het feit dat Vox zich burgerlijke partij heeft gesteld in het proces tegen de Catalaanse separatisten, is voor Demesmaeker het bewijs dat het een ‘politiek proces’ is.

Het N-VA parlementslid nam ruim zijn tijd voor zijn antwoord, terwijl de klok genadeloos naar vijf uur tikte, het moment dat de conferentie moest stoppen. Zijn woorden en het feit dat hij zoveel spreektijd in beslag nam, leidde tot hevige protesten in de zaal. ‘Ik voelde de vijandige sfeer rond mij’, zei Demesmaeker vanochtend.

Hij gaat bij de voorzitter van het Europees Parlement protest indienen tegen de komst van Vox. ‘Ik begrijp niet dat onlangs voor een voormalige minister-president en de huidige minister-president van Catalonië de toegang tot het EP is ontzegd om ‘’veiligheidsredenen’’, terwijl ze wel de deur openzetten voor de intolerante en ondemocratische partij Vox’, zegt hij. ‘Ik zie niet in waarom dat gevaarlijker zou zijn dan wat ik gisteren heb meegemaakt.’

