Na verschillende klimaatmarsen in Antwerpen en Brussel betogen jongeren donderdag ook in Louvain-la-Neuve. Volgens Youth for Climate kwamen er 4.200 betogers opdagen, duizend meer dan verhoopt. Ook in Antwerpen en Mechelen vinden acties plaats.

Om 10.30 uur vertrokken de betogers op het Universiteitsplein in Louvain-la-Neuve, om van daaruit langs de belangrijkste pleinen van de stad te stappen: Place des Wallons, Grand-Place, Place Rabelais en Place des Doyens. De mars zou duren tot 12.30 uur. Na afloop wordt er nog een bijeenkomst georganiseerd op de Place des Sciences.

De organisatoren hoopten vooraf op een drieduizendtal betogers, maar volgens Kyra Gantois, één van de bezielers van Youth for Climate, kwamen er zelfs 4.200 mensen opdagen. Volgens de Franstalige omroep RTBF nemen zowel scholieren, studenten als grootouders deel.

Human billboard

In Antwerpen betogen de jongeren niet, maar gooien ze het over een andere boeg. De lokale afdeling van Youth for Climate roept er op om omstreeks 13 uur naar het Theaterplein te komen om samen een ‘human billboard’ te vormen. Om 15 uur krijgt de actie nog een uitloper in De Studio nabij het Mechelseplein. Daar zal Students for Climate een debat over het klimaat organiseren.

In Mechelen slaat Youth for Climate dan weer aan het ‘ploggen’, oftewel joggen of wandelen langs de vaart en tegelijkertijd zwerfvuil oprapen.

Vrijdag verschijnt bovendien ‘Wij zijn het klimaat’ van Anuna De Wever en Kyra Gantois, de twee Vlaamse meisjes die in België het jongerenklimaatprotest in gang zetten. Daarin herhalen ze hun oproep om het klimaatprobleem aan te pakken en vragen ze iedereen om zich bij hun acties aan te sluiten.