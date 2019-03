De Amerikaanse senator Martha McSally heeft woensdag getuigd over seksueel misbruik in het leger. De Republikeinse uit de staat Arizona vertelt in de video hierboven hoe een hogere officier haar verkrachtte.

McSally was in de jaren negentig de eerste vrouwelijke gevechtspilote bij de Amerikaanse luchtmacht. Ze hield het misbruik jarenlang stil, maar komt er nu mee naar buiten om andere slachtoffers te steunen. Ze deed de getuigenis in een hoorzitting in de Senaat over seksueel misbruik in het leger. De woordvoerder van de luchtmacht, Carrie Volpe, laat weten dat ze geschokt is en haar excuses aanbiedt. Ze stelt ook dat het leger er alles aan doet om dit gedrag te bannen.

Het seksueel misbruik in het Amerikaanse leger wordt onderzocht nadat twee jaar geleden een schandaal aan het licht kwam waarbij mariniers online naaktfoto's deelden van vrouwelijke militairen. In 2017 waren er 6.769 aangiften van seksueel misbruik waarbij een militair betrokken was als slachtoffer of dader. Dat is een stijging van tien procent.