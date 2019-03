Bouwpromotoren krijgen geen vrij spel meer rond Akropolis

14/02/2015

Geen paniek op de Akropolis

De hergeboorte van Athene

Een ruwe diamant, zo zouden we Athene omschrijven na een weekend in de Griekse hoofdstad. Ruwbouw en leegstand ontsieren de periferie, maar het centrum heeft schatten in overvloed en het Atheense nachtleven bruist dat het een aard heeft. Tekst en foto’s Dieter Moeyaert