Bij Ferrari doen ze er alles aan om na de F1-wintertests in Barcelona de favorietenrol van zich weg te schuiven. Volgens voormalig F1-piloot Pedro de la Rosa moeten we echter niet raar opkijken als Ferrari de Formule 1 domineert in 2019.

De meest gehoorde conclusie over de preseason testen is dat Ferrari een goed figuur sloeg. Het is wel best om enige voorzichtigheid aan de dag te leggen alvorens voorbarige conclusies te trekken want de Scuderia mag dan wel erg snel zijn maar als het aankomt op productiviteit is Mercedes aan het feest.

Gevraagd naar enige reacties bij Mercedes en Ferrari werden er behoorlijk wat complimenten heen en weer gegooid. Lewis Hamilton kon niet genoeg benadrukken dat de Italianen sneller waren terwijl Ferrari-teambaas Mattia Binotto stelde dat de ‘Silberpfeile’ er wel zouden staan in Melbourne.

Voormalig F1-piloot en Ferrari-testpiloot Pedro de la Rosa was ook aanwezig in Barcelona en hij is ervan overtuigd dat Ferrari het team is dat we in de gaten moeten houden. Hij waarschuwt voor een dominantie naar het voorbeeld van Mercedes.

“Ik verlaat Barcelona met een goed gevoel op meerdere vlakken,” aldus de la Rosa tegenover ‘El Confidencial.’ “De krachtsverhoudingen liggen erg dicht bij elkaar. Ik heb ze nog nooit zo dicht bij elkaar gezien tijdens het voorseizoen, het is echt spectaculair. Enkel Williams hinkt wat achterop, de rest zit dicht bij elkaar.”

De Spanjaard benadrukt dat hij erg onder de indruk is van de Ferrari’s, hij wordt er haast lyrisch van.

“De manier waarop de Ferrari’s de eerste bocht ingaan als de remmen los gaan is ongelooflijk. De wagen heeft een bijna dierlijke snelheid. Het meest verbazingwekkende is de wendbaarheid van de wagen met de nieuwe voorvleugel, die lijkt bij zowel Ferrari als Alfa Romeo zo klein. De wagen is ongelooflijk wendbaar.”

Toch volgt er nog een woordje van kritiek aan het adres van Ferrari: “Het enige wat ik niet mooi vind aan deze Ferrari is de matte kleur.”

“Ik ben wel bezorgd over het feit dat Ferrari wel eens dominant kan worden want ik heb gezien hoe snel ze zijn in de bochten. We kunnen zomaar een dominantie krijgen in de stijl van Mercedes, alleen zal het zilver van Mercedes vervangen worden door het rood van Ferrari,” besluit de la Rosa.

