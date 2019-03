Aswoensdag, de dag na carnaval, luidt een periode in van veertig dagen waarin onthouding en soberheid centraal staan. Voor velen een aanzet om komaf te maken met slechte gewoontes of om goede voornemens eindelijk om te zetten in de praktijk. Maar is veertig dagen lang genoeg?

Erg christelijk zijn de meeste Vlamingen al lang niet meer, maar de vastenperiode is een traditie die wel weet te overleven, en zelfs aan populariteit wint. Veertig dagen onthouding spreekt menig mensen aan, al geeft ieder zijn eigen invulling aan het concept, naargelang persoonlijke behoeftes.

Wie Dry January of Tournée Minérale heeft overgeslagen, krijgt nu nog een kans om een lange periode alcohol te laten staan. Zit het met u alcoholgebruik wel snor en denkt u met heimwee terug aan de actie Dagen zonder vlees die telkens tussen 2011 en 2017 op poten werd gezet tijdens de vastenperiode, dan bent u nu volop vegetarische recepten aan het verzamelen. Bent u een zoetekauw, dan probeert u misschien veertig dagen lang suiker uit uw dieet te schrappen.

De moderne vasten draaien vooral om bewuster leven, en aan onszelf bewijzen dat we niet afhankelijk zijn van iets. Van onze smartphone bijvoorbeeld, of van sociale media. Maar in de hele klimaatdiscussie die volop woedt, kunt u ook proberen om eens veertig dagen lang uw auto te laten staan. Wie ons losgeslagen consumentisme wilt counteren, neemt zich voor veertig dagen lang geen luxeproducten meer te kopen en wie meer wil bewegen legt zich op om veertig dagen lang alleen nog de trap nemen in plaats van de lift.

Maar is veertig dagen lang genoeg om een gewoonte structureel te veranderen? ‘Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de gewoonte die je wil veranderen, en hoe ver je al staat met je voornemens’, zegt gedragspsychologe Erna Claes van Fenrir Consult.

‘Gaat het om een gewoonte die je een keer per jaar of een keer per dag stelt? Sta je nog in de fase van afweging of in de fase van doen? Ook andere factoren spelen een rol: moet je bijvoorbeeld eerst een oude gewoonte afleren voor je een nieuwe kan implementeren. Gezonder gaan eten neemt bijvoorbeeld meer tijd in beslag, maar je moet eerst ook afleren om naar slechte voeding en snacks te grijpen.’

Volhouden

Claes wijst op de vijf bouwstenen die nodig zijn om ons gedrag te veranderen. ‘Eerst is er het weten, dan het willen, en dan het praktische kunnen: zijn er hindernissen of niet? Daarna komt de fase van het effectief uitvoeren, gevolgd door de moeilijkste fase: het volhouden.’

‘Veertig dagen is vaak niet lang genoeg om alle vijf fases te doorlopen, maar het kan zeker een opstap zijn. Het is een mooie periode om verandering in gang te zetten. Het fijne van een afgebakende periode is dat je een vacuüm creëert waarin je voor jezelf naar voren schuift wat belangrijk is. Dat verhoogt de motivatie en de kans op slagen’, meent Claes.

‘Om mensen perspectief te geven wanneer ze verandering in hun gedrag zullen merken, stel ik vaak 21 dagen, maar dat geldt enkel voor enkelvoudig gedrag dat je elke dag stelt, bijvoorbeeld je tanden poetsen. Eten is meervoudig gedrag en dus complexer. Het voornemen om een drietal keer per week te bewegen, zal eerder twee à drie maanden in beslagnemen. Maar gewoontes waar je ook echt een andere mindset voor nodig is, zoals leren omgaan met stress, daarbij moet je vaak toch op een half jaar rekenen.’