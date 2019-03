De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich pijnlijk versproken tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis. Bij die meeting, die ging over technologie en jobs, was ook Apple-ceo Tim Cook aanwezig. Trump vergiste zich van naam toen hij Cook in de bloemetjes wou zetten. Na zijn verspreking ging Trump verder met een opmerkelijke tirade over de grens met Mexico en mensenhandel 'die al miljoenen jaren bezig is, maar waar niemand iets aan deed.'

Ook de ceo van Lockheed Martin overkwam vorig jaar hetzelfde toen ze op bezoek was bij de president.

Maar de meest bekende verspreking van president Trump was wellicht die toen hij eind november op bezoek was in het stadje Paradise. Dat werd vorig jaar bijna volledig van de kaart geveegd door bosbranden.