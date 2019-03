Elise Mertens treft Amerikaans talent Anisimova in tweede ronde Indian Wells

Elise Mertens (WTA 16) staat in de tweede ronde van het WTA Premiertoernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/9.035.428 dollar) tegenover de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 67). Die haalde het woensdag met 6-0 en 6-4 van de Servische Aleksandra Krunic (WTA 57). Mertens was als zestiende reekshoofd in de eerste ronde vrij.