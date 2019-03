Geheime diensten vormen samen platform tegen terrorisme: ‘Wantrouwen moet verdwijnen’

Met de derde jaarlijkse herdenking van de terreuraanslagen in aantocht vormen de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV een gemeenschappelijk team tegen terrorisme. Dat schrijft De Tijd. Het platform moet ervoor zorgen dat er geen belangrijke informatie meer verloren gaat.

Vanaf deze maand werken de antiterrorismekantoren van de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst samen in één Counter Terrorism-platform. Dat is ondergebracht in het gebouw van de Staatsveiligheid.

‘We willen zo de communicatiekanalen heel kort houden en ervoor zorgen dat er geen informatie verloren gaat’, legt Claude Van de Voorde, hoofd van de militaire inlichtingendienst ADIV uit op Radio 1. ‘Bij een terroristische aanval zal het platform de hele zaak bekijken, proberen om informatie te vergaren en dienen als centraal aanspreekpunt.’

‘Efficiënter werken’

Analisten van beide inlichtingendiensten krijgen voortaan systematisch alle rapporten over terrorisme die binnenkomen. Dat kan gaan om info van de eigen agenten, eigen acties en informanten, maar ook van buitenlandse inlichtingendiensten.

Van de Voorde geeft toe dat het bij het delen van informatie in het verleden misliep. Zo was er voor de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 belangrijke informatie over Abdelhamid Abaaoud, de terrorist die de aanslagen in Parijs coördineerde, die niet van bij de ene tot de andere inlichtingendienst geraakte. ‘We moeten efficiënter werken en zorgen dat alle informatie goed doorstroomt.’

De chef van het ADIV geeft toe dat de relaties met de Staatsveiligheid in het verleden niet optimaal waren. ‘We komen van ver. Het wantrouwen tussen de diensten moet verdwijnen, maar dat vraagt tijd.’