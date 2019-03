LeBron James steekt idool Michael Jordan voorbij

De LA Lakers verloren woensdagavond in de NBA met 115-99 van de Denver Nuggets, maar LA-ster LeBron James zette wel een nieuwe mijlpaal in zijn carrière neer. LeBron dikte zijn puntentotaal in de NBA immers aan tot 32.311 punten. Hij passeert daarmee het puntentotaal van de legendarische Michael Jordan, die 32.292 punten scoorde, en is vierde aller tijden. Kobe Bryant (33.643 punten) is nu het volgende doel op de lijst.

James had woensdagavond nog 13 punten nodig om zijn grote voorbeeld - hij speelt net als Jordan met het rugnummer 23 - voorbij te steken op de ranglijst aller tijden. Nadat dat gebeurde kreeg James bij de volgende timeout een staande ovatie van het stadion. James zat op dat moment alleen op de bank, met zijn hoofd in een handdoek.

"Ik heb al veel verwezenlijkt in mijn carrière, maar dit is mij evenveel waard als het winnen van een titel", reageerde een geëmotioneerde James. "Als jonge gast uit Akron, Ohio is MJ altijd een inspiratie voor mij geweest. Ik bekeek hem vanop een afstand, wilde zoals hem zijn. Ik hoopte dat kinderen naar mij zouden kijken zoals ik naar MJ. Dit is eerlijk waar te gek."

Voor de rest had James minder reden tot juichen. Zijn Lakers verloren nu al zes van de laatste zeven wedstrijden en staan er beroerd voor in de strijd om d eplay-offs te halen.

De Denver Nuggets steken daarintegen de Golden State Warriors stilaan naar de kroon voor de eerste plaats in de Western Conference. Vrijdagnacht trekken de Nuggets naar de Warriors.

Topscorers aller tijden in de NBA

1. Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee/LA Lakers): 38.387 punten

2.Karl Malone (Utah/LA Lakers): 36.928 punten

3.Kobe Bryant (LA Lakers): 33.643

4.LeBron James (Cleveland/Miami/LA Lakers): 32.311

5.Michael Jordan (Chicago/Washington): 32.292

Foto: AFP