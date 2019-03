Hele dag code geel: hevige rukwinden en veel regen

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt donderdag met een code geel voor rukwinden in het hele land. In het zuiden van ons land geldt ook een code geel voor regen. Het noodnummer 1722 voor niet-dringende oproepen is inmiddels geactiveerd.

Donderdagochtend trekt een actieve regenzone over het centrum en het oosten van het land richting Duitsland. Ze wordt overdag gevolgd door onstabiele lucht waarin zich vooral na de middag geregeld buien ontwikkelen. Tussendoor krijgen we ook opklaringen.

Er staat een matige tot vrij krachtige en later vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot 80 kilometer per uur of zelfs wat meer tijdens de buien. De maxima liggen tussen 6 of 7 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in Laag-België.

In het hele land is een code geel voor wind van kracht, tot 21 uur donderdagavond. In het zuiden van het land geldt ook een code geel voor regen, tot 14 uur donderdagnamiddag.

Noodnummer geactiveerd

Het noodnummer 1722 is inmiddels geactiveerd. Daar kunt u terecht voor niet-dringende oproepen, zoals over stormschade, om zo het nummer 112 vrij te houden voor levensbedreigende situaties.

Door de hevige rukwinden is het Ter Kamerenbos in Brussel gesloten. Dat meldde de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene. De heropening is donderdagavond rond 20 uur gepland.

(Lees verder onder de tabel)

Foto: KMI

Donderdagavond en -nacht krijgen we tussen de buien door tijdelijk meer droge perioden. Een nieuwe regenzone trekt later in de nacht van noordwest naar zuidoost over het land. In de Hoge Venen worden dat winterse buien. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 5 of 6 graden in Vlaanderen. De zuidwestenwind wordt geleidelijk matig en ruimt naar west tot zuidwest in het binnenland en naar west tot noordwest aan zee.

Vrijdagochtend verwachten we in het centrum en het zuidoosten van het land nog af en toe buien of wat regen. Na de middag wordt het droger in de noordwestelijke landshelft en beperken de buien zich stilaan tot het uiterste zuidoosten. Er komen tijdelijk meer opklaringen die echter naar de avond toe plaats maken voor nieuwe wolkenvelden vanaf de kust. De wind waait matig uit west tot zuidwest. De maxima liggen tussen 6 graden in de Ardennen en 10 of 11 graden in Vlaanderen.

Zaterdag trekt een storing onder ons land door. Het wordt wisselvallig met veel bewolking. Vooral in het centrum en het zuiden van het land verwachten we vrij veel regen en buien. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit west tot zuidwest. Kans op rukwinden van 50 tot 60 kilometer per uur en in het zuiden zelfs tijdelijk van 70 tot 80 kilometer per uur.

Zondagvoormiddag trekt een regenzone over ons land, met mogelijk veel neerslag in de buurt van de Franse grens. ’s Namiddags gaat de regen over in buien. Geleidelijk krijgen we meer opklaringen en neemt de buienactiviteit af. De maxima liggen tussen 5 en 8 graden. De wind waait eerst matig uit zuidelijke richtingen, na de middag vrij krachtig en aan zee soms krachtig uit west tot noordwest.