‘Honderd jaar eenzaamheid’ wordt Netflix-reeks

Meer dan vijftig jaar na het verschijnen van Gabriel García Márquez’ Honderd jaar eenzaamheid heeft Netflix als eerste de filmrechten van de roman gekocht.

De Colombiaanse schrijver Gabriel García Márquez, die een Nobelprijs won, twijfelde of de lijvige magisch-realistische roman wel zou passen binnen een film, of zelfs twee, vertelde zijn zoon Rodrigo García aan The New York Times. Bovendien wou de familie dat er in de verfilming Spaans zou worden gesproken.

Dat zin twee problemen die met een serie op Netflix, dat eerder succes oogstte met het Spaanstalige ­Narcos en Roma, van de baan zijn. De reeks zou voor een groot deel opgenomen worden in Colombia.

De schrijver overleed in 2014. Zijn twee zonen zullen meewerken aan de reeks als producent.

In Honderd jaar eenzaamheid vertelt Márquez het verhaal van de familie Buendía, die in het fictieve dorp Macondo in de Colombiaanse jungle wonen. De roman gaat onder meer over oorlog, kolonialisme en incest. Hij is in 46 talen vertaald.

De eerste grote verfilming van zijn werk was overigens Liefde in tijden van cholera in 2007.